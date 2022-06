Twórcy STALKER 2 pokazują swoje życie na linii frontu

Przykre obrazy z ogarniętej wojną Ukrainy.

Zakulisowe wideo STALKER 2 pokazuje życie w kraju ogarniętym wojną

W marcu tego roku STALKER 2 otrzymał nowy podtytuł w geście przeciwko agresji rosyjskiej w Ukrainie. STALKER 2: Heart of Chornobyl (wcześniej STALKER 2: Heart of Chrnobyl) nie pojawi się w Rosji, ale CSG Game World wznowiło nad nim prace w maju bieżącego roku, pomimo bardzo trudnej sytuacji ukraińskiego studia. W udostępnionym właśnie materiale wideo deweloper pokazuje, w jakich realiach funkcjonują obecnie jego pracownicy.Pod koniec wtorkowej prezentacji Xbox + Bethesda Games Showcase Extended widzowie mogli przyjrzeć się dokładniej temu, z czym pracownicy studia odpowiedzialnego za S.T.A.L.K.E.R. 2 mierzą się na co dzień. Wielu jego członków pełni na froncie rolę wolontariuszy, inni walczą aktywnie na froncie w wojnie obronnej przeciwko Federacji Rosyjskiej.W trakcie trzyminutowego wideo widzom zaprezentowano przerażające obrazy zniszczonego przez wojnę kraju oraz losów jego obywateli. Członkowie zespołu S.T.A.L.K.E.R. 2, w tym główny programista AI Dmytro Iassenev, menedżer społeczności Ołeksij Ivanov i projektant narracji Maksym Hnatkov bezpośrednio zaangażowali się w konflikt, pozując w mundurach, z ciężką bronią w dłoniach. To tylko kilku spośród wielu pracowników zaangażowanych w wojnę - film kończy się adnotacją, że niektórzy członkowie studia nie zostali uwzględnieni ze względów bezpieczeństwa. Inni członkowie zespołu biorą udział w konflikcie jako wolontariusze, pomagając poszkodowanym.Nawet pomimo wszystkich tych wydarzeń, zespół programistów próbuje kontynuować swoją pracę. W styczniu premiera S.T.A.L.K.E.R. 2 został przesunięta na grudzień, ale po rozpoczęciu działań wojennych została przesunięta na rok 2023. Poniżej obejrzycie najnowszy zwiastun S.T.A.L.K.E.R. 2.Miejmy nadzieję, jakkolwiek ponuro to nie brzmi, że cały zespół odpowiedzialny za S.T.A.L.K.E.R. 2 dożyje premiery gry.Źródło: YouTube