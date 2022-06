Amazon udostępni w lipcu ponad 30 gier za darmo. Wśród nich prawdziwe hity

Szykuje się świetna promocja.

Nadchodzi Prime Day 2022

Źródlo: Amazon

GRID Legends

Mass Effect Legendary Edition

Need for Speed Heat

Star Wars Jedi Knight — Jedi Academy

Star Wars Jedi Knight II — Jedi Outcast

10 Second Ninja X

8Doors: Arum’s Afterlife Adventure

Addling Adventures

Bang Bang Racing

Clouds & Sheep 2

Death Squared

Fatal Fury Special

Giana Sisters: Twisted Dreams

Gone Viral

HUE

Manual Samuel

Metal Slug 2

Metal Unit

Pumped BMX Pro

Puzzle of the Year — 10 Pack

Rain World

Road Trip — 3 Pack

Samurai Shodown II

Serial Cleaner

The Crow’s Eye

The Darkside Detective

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

The Metronomicon: Slay the Dance Floor

Już w pierwszej połowie lipca będziemy świadkami Prime Day 2022, cyfrowego wydarzenia przeznaczonego dla osób opłacających abonament od Amazonu. Amerykański gigant przygotuje wtedy szereg bonusów i promocji, z których skorzystają także gracze. Dotychczasowe zapowiedzi zdają się sugerować, że będzie naprawdę dobrze!Jeśli subskrybujecie Prime, to już teraz możecie liczyć na dostęp do serwisu streamingowego, darmowej przesyłki oraz comiesięcznej oferty gier i dodatków. Amazon zazwyczaj udostępnia dostęp do kilku produkcji każdego miesiąca i niekiedy mamy do czynienia z naprawdę uznanymi i głośnymi tytułami. Lipiec będzie jednak pod tym względem prawdziwym rekordzistą. Na co dokładnie mogą liczyć użytkownicy?potrwa wydarzenie Prime Day 2022, podczas którego Amazon zamierza rozdać około. Oczywiście należy być wtedy aktywnym subskrybentem usługi, ale warto zaznaczyć, że cena rocznego abonamentu wciąż wynosi 49 złotych. Jeśli więc jeszcze nie opłacacie dostępu, to być może nadchodząca oferta Was do tego przekona.Na ten moment nie ogłoszono jeszcze wszystkich gier, które będą dostępne w ramach Prime Day 2022, lecz podzielono się tymi najciekawszymi. Mowa tu o chociażby:Trzeba więc przyznać, że mówimy o naprawdę ciekawych produkcjach (GRID Legends zadebiutowało na rynku przecież stosunkowo niedawno). Nie będą zawiedzeni również fani tytułów niezależnych – tych do odebrania będzie kilkadziesiąt. Te przypisać do biblioteki będzie można nieco wcześniej, bo. Koniecznie spójrzcie na listę poniżej:To nie wszystkie bonusy gamingowe, jakie Amazon przygotował dla swoich użytkowników. Nie o wszystkich jednak jeszcze wiadomo – do wydarzenia pozostał bowiem jeszcze miesiąc, więc firma planuje stopniowo udostępniać informacje na jego temat. Warto więc uzbroić się w cierpliwość – z pewnością poinformujemy Was w momencie startu eventu.Źródło: Amazon