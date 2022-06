Kolejna gra za darmo w Epic Games Store. To świetny tytuł logiczny

Doczekaliśmy się następnej promocji.

Supraland kolejną darmową grą w EGS

Już za kilka godzin będziemy świadkami udostępnienia kolejnej darmowej gry za pośrednictwem platformy Epic Games Store. Tym razem doczekamy się bardzo dobrze ocenianej produkcji logicznej – mowa tu o Supraland. Dostęp do niej będzie można uzyskać od godziny 17:00 polskiego czasu.Ostatnio mieliśmy do czynienia z dosyć obfitym okresem jeśli chodzi o rozdawnictwo gier przez firmę Epic Games. Do swojej biblioteki można było przypisać chociażby Borderlands 3 czy trylogię BioShocka . Teraz raczej nie powinniśmy spodziewać się już udostępniania tak głośnych pozycji, lecz oczywiście nikt nie powiedział o rezygnacji z cotygodniowych promocji. Kolejna z nich będzie miała miejsce już dzisiaj.Warto dziś po południu odwiedzić Epic Games Store, gdyż dokładnie o godzinieza darmo udostępniona zostanie gra Supraland , która została pierwotnie wydana w 2018 roku. Jest to pierwszoosobowa produkcja logiczna stanowiąca połączenie serii Portal, Zelda i Metroid. Gracz trafia na niewielką mapę (9 metrów kwadratowych), gdzie będzie musiał stawić czoła wielu zagadkom, przeciwnikom i co najważniejsze – uważnie eksplorować lokację.