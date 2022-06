TES II: Daggerfall Unity za darmo. To odświeżona wersja kultowego hitu sprzed lat

Nie przegap okazji.

Daggerfall Unity - GOG Cut

Pobierz program GOG Galaxy, warto

The Elder Scrolls II: Daggerfall to jedna z najbardziej rozpoznawalnych propozycji w historii gier komputerowych na komputery osobiste. Produkcja Bethesda Softworks z 1996 roku jest pierwszoosobowym RPGiem, wydanym na platformę MS-DOS. Sequel The Elder Scrolls: Arena jakiś czas temu otrzymał swoją odświeżoną wersję, przeniesioną na silnik Unity. Teraz Daggerfall Unity udostępniono zupełnie za darmo na platformie GOG.Daggerfall Unity to zremasterowana wersja klasyka, nad którą prace wystartowały mniej więcej dekadę temu. To pełny port do silnika Unity ze zaktualizowaną grafiką i dźwiękiem, obsługą modów, licznymi poprawkami błędów i usprawnieniami jakościowymi, w tym nowoczesnym interfejsem. Daggerfall Unity - GOG Cut wystarczy pobrać i włączyć. Nie ma tu żadnych dodatkowych kombinacji znanych z Dagerfalla w wersji na Steam.Sam Daggerfall dostarcza więcej treści, więcej historii i więcej walki od pierwszej odsłony kultowej serii TES. Wprowadzenie gildii i handlu daje możliwość tworzenia własnych intryg politycznych i rozszerzania swoich wpływów w świecie Tamriel. Daggerfall to obowiązkowa pozycja zarówno dla fanów The Elder Scrolls, jak i gier RPG.Aby odebrać Daggerfall Unity - GOG Cut za darmo, należy założyć konto na polskiej platformie dystrybucji cyfrowej GOG. Zapewne większość z Was już je posiada, prawda? Jeśli tak, zalogujcie się na nie i przejdźcie do strony Daggerfall Unity - GOG Cut w sklepie. Teraz pozostaje wybrać "dodaj do koszyka" i "idź do kasy", a następnie "kup i zapłać". Tytuł zostanie dodany do Twojej biblioteki gier w najlepszej możliwej cenie: 0 złotych.Przypominamy, że gry na GOG uruchamia się za pośrednictwem aplikacji GOG Galaxy. Klient pozwalający podłączyć niemal wszystkie najpopularniejsze platformy gier - Steam, Epic Game Store, Uplay, Origin, Xbox Live czy nawet Playstation Network, pobierzesz za darmo za pośrednictwem bazy plików serwisu Instalki.plŹródło: mat. własny