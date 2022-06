Shantae and the Pirate's Curse za darmo na GOG. Świetnie oceniana retro-platfomówka

Wyprzedaż GOG Summer Sale wciąż trwa. Z tej okazji GOG rozdaje następną grę PC zupełnie za darmo. Po kultowej przygodówce Sanitarium i RPG o tytule Venetica, przyszła pora na platformówkę Shantae and the Pirate's Curse.



Piraci, platformowa rozgrywka z walką i pixelartowa oprawa w Shantae and the Pirate’s Cure na GOG

Tytuł jest trzecią częścią cyklu. Pierwotnie ukazał się na konsole Nintendo, ale nieco później również zagościł na innych platformach, w tym PC. Jeśli nie jesteście zaznajomieni z poprzednimi odsłonami, to na szczęście i tak powinniście dobrze bawić się w Shantae and the Pirate’s Curse. Produkcja jest platformówką 2D w starym stylu z licznymi walkami i elementami zręcznościowymi. Co ciekawe, obok oprawy pixel-artowej w głównej rozgrywce, podczas dialogów przewijają się ręcznie rysowane grafiki w wyższej rozdzielczości.





Jak można przeczytać na oficjalnym profilu GOG na Facebooku - "Wyrusz na zupełnie nową przygodę z Shantae. Aby ocalić Krainę Cekinów przed złą klątwą, Shantae musi połączyć siły ze swoim nemezis, nikczemną piratką Risky Boots . Ale czy naprawdę może zaufać swojemu najgroźniejszemu wrogowi? Znajdź mapy, zbieraj rzadkie łupy i śmiej się głośno z dziwnej, dzikiej i cudownie humorystycznej obsady postaci."



Nie macie wiele czasu, promocja z darmową kopią Shantae and the Pirate’s Cure nie jest długa

Aby wejść w posiadanie Shantae and the Pirate's Curse, musicie wejść na główną stronę platformy GOG i zalogować się na swoje konto. Później schodzicie niżej, aż zobaczycie banner z napisem "Giveaway: Odbierz Shantae and the Pirate’s Cure i nie przegap najlepszych ofert na GOG.COM w przyszłości!" Kliknięcie w przycisk z podpisem "Tak, odbierz grę", będzie automatycznie wiązało się nie tylko z uzyskaniem kopii Shantae and the Pirate’s Cure, ale też zapisaniem do newslettera GOG.



Aby wejść w posiadanie Shantae and the Pirate's Curse, musicie wejść na główną stronę platformy GOG i zalogować się na swoje konto. Później schodzicie niżej, aż zobaczycie banner z napisem "Giveaway: Odbierz Shantae and the Pirate's Cure i nie przegap najlepszych ofert na GOG.COM w przyszłości!" Kliknięcie w przycisk z podpisem "Tak, odbierz grę", będzie automatycznie wiązało się nie tylko z uzyskaniem kopii Shantae and the Pirate's Cure, ale też zapisaniem do newslettera GOG.

Szukajcie tej grafiki na głównej stronie GOG, po aktywacji przycisku gra będzie przypisana do waszego konta / Foto: GOG - własne



Nie macie przesadnie wiele czasu. Oferta obowiązuje tylko do środy 15 czerwca o godzinie 15:00. Przynajmniej tak zapowiadał GOG na swoim facebookowym profilu. Za to na liczniku przy bannerze widnieje o dziwo termin dłuższy o dobę (do czwartku 16 czerwca o godzinie 15:00). Według informacji z samego GOG, do końca wyprzedaży Summer Sale, powinniśmy liczyć na jeszcze jedną bezpłatną grę w najbliższych dniach, choć nie ujawniono, jaki to będzie tytuł.





Źródło i foto: GOG / własne

Spieszcie się, oferta tylko do 15:00.