Wszyscy czempioni w League of Legends za darmo. Podziękujcie Microsoftowi

Gracze są rozgoryczeni.

Wszyscy czempioni w League of Legends za darmo

Tego nie spodziewał się chyba żaden fan League of Legends, od lat pieczołowicie kompletujący wszystkich ulubionych czempionów oraz towarzyszące im skórki (ang. skiny). Riot Games wspólnie z Microsoftem ogłosili nawiązanie współpracy. Na jej mocy osoby korzystające zbędą mogły już wkrótce uzyskać dostęp do pełnej puli czempionów w LoL-u w ramach opłacanego przez siebie abonamentu. Rozczarowanie niektórych graczy jest porównywalne z tym, które towarzyszyło ogłoszeniu darmowej wersji CS:GO Riot Games wraz z dywizją Xbox ogłosiło, że już tej zimy League of Legends trafi do abonamentu Game Pass. Gracze w ramach abonamentu otrzymają dostęp do najpopularniejszych gier Riot Games... wraz ze wszystkimi dodatkami. Przez dodatki mam tu na myśli "bajery", na które miłośnicy tytułów wydawali. Mowa o grach:Oczywiście, aby cieszyć się wszystkimi wspomnianymi tu bonusami, należy co miesiąc opłacać abonament Game Pass.Grający w LoL-a obawiają się, że krok Riot Games i Microsoftu przełoży się na wysyp smurfów. Inni wprost wzywają Riot Games do oddania im pieniędzy lub esencji, przeznaczonych na zakup skinów. Jedno jest pewne: to doskonały ruch biznesowy obu firm, który powinien przyczynić się do napływu jeszcze większej liczby graczy.Źródło: Microsoft