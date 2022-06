Game Pass: poznaliśmy gry, które trafią do usługi w 2022 i 2023 roku

Lista jest dosyć długa.

Zaprezentowano gry, które wkrótce trafią do Game Passa

Źródło: Microsoft

Game Pass – premiery na 2022 rok:





As Dusk Falls

Atomic Heart

Fallout 76 Expeditions: The Pitt

Grounded

Gunfire Reborn

Halo Infinite: Season 3

Hello Neighbor 2

High on Life

Lightyear Frontier

Microsoft Flight Simulator: 40th Anniversary Edition

Naraka: Bladepoint

Party Animals

Pentiment

Persona 5 Royal

A Plague Tale: Requiem

Scorn

Sea of Thieves: Season 7

Slime Rancher 2

Somerville

Valheim

Warhammer 40,000: Darktide

Game Pass – premiery na 2023 rok:

Microsoft udostępnił listę gier, które trafią do biblioteki usługi Xbox Game Pass na przestrzeni 2022 i 2023 roku. Oczywiście nie są to wszystkie tytuły, a te przygotowywane przez wewnętrzne studia giganta oraz debiutujące w dniu swojej globalnej premiery. Mimo to warto zerknąć na rozpiskę – zapewne sporo osób znajdzie tam coś dla siebie.Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 to wydarzenie, na które czekało mnóstwo graczy. Opinie na jego temat są jednak podzielone i trudno stwierdzić czy spełniło ono oczekiwania konsumentów. Część z nich oczekiwało znacznie więcej zapowiedzi gier AAA i trudno się z tym nie zgodzić – najwięcej emocji wzbudził materiał prezentujący rozgrywkę ze Starfield. Oczywiście nie zapomniano też o Game Passie Sporo z zapowiedzianych produkcji trafi właśnie do tej usługi już w dniu swojego debiutu. Dzięki temu dostęp do pozycji AAA będzie można uzyskać za jedyne kilka/kilkanaście złotych. Gigant z Redmond opublikował przy okazji specjalną grafikę ilustrującą to, na co muszą przygotować się subskrybenci – ona także wzbudziła jednak mieszane odczucia.Czy to prawda?Cóż – możecie to ocenić sami zerkając na powyższe zdjęcie lub poniższą listę. Znajduje się na niej kilka wyczekiwanych produkcji. Mowa rzecz jasna o STALKER 2, Forza Motorsport czy Starfield.

Ara: History Untold - premiera w Xbox Game Pass

ARK 2

Cocook

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Ereban: Shadow Legacy

Flintlock

Forza Motorsport

The Last Case of Benedict Fox

League of Legends (wszyscy płatni bohaterowie za darmo)

League of Legends: Wild Rift

Legends of Runeterra

Minecraft Legends

Persona 3 Portable

Persona 4 Golden

Ravenlock

Redfall

Replaced

S.T.A.L.K.E.R. 2

Starfield

Teamfight Tactics

Valorant

Wo Long: Fallen Dynasty

Oczywiście warto mieć na uwadze, że zapewne rozpiska ulegnie w przyszłości rozszerzeniu. Nie wiadomo bowiem, co chociażby z grami od Activision Blizzard . Microsoft stwierdził pewien czas temu, że postara się, by jak najwięcej produkcji było dostępnych w Game Passie. Czy więc to oznacza tamtejszy debiut Diablo IV? Zapewne tak, ale należy poczekać na oficjalne ogłoszenie w tej sprawie.Źródło: Microsoft