ARK: Survival Evolved za darmo. Warto się pospieszyć

Przez najbliższe kilka dni można zupełnie bezpłatnie odebrać grę ARK: Survival Evolved, która zadebiutowała pierwotnie w 2017 roku. Została ona udostępniona zapewne z powodu najnowszego ogłoszenia na temat opóźnienia premiery jej kontynuacji. Poniżej znajdziecie szczegółowe informacje odnośnie do tytułowej promocji.



ARK: Survival Evolved za 0 zł na Steam

Cyfrowe wydarzenie Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 już za nami. Gracze otrzymali nie tylko sporą dawkę wiedzy na temat nadchodzących produkcji, ale też kilka niezbyt pozytywnych informacji. Jedną z nich jest chociażby przesunięcie premiery



zostało właśnie udostępnione zupełnie za darmo na platformie



Tytuł powinien przypaść Wam do gustu jeśli lubicie symulatory i dinozaury. Jako gracze trafiacie bowiem na tytułową wyspę ARK – głównym celem jest przetrwanie, gdyż na samym początku bohater jest nagi, wychłodzony i umierający z głodu. Dlatego też należy polować, zbierać surowce, wykonywać przedmioty, uprawiać ziemię oraz zabijać/oswajać pradawne i ogromne istoty.



Przez lata gra otrzymała mnóstwo aktualizacji i regularnie wzbogaca się o nowe dodatki wprowadzające dodatkową zawartość. Jeśli chcecie skorzystać z wszystkich tego typu „bonusów, to musicie przygotować się na konieczność pobrania ponad 300 GB danych. Warto więc przygotować nieco miejsca na swoim dysku.



Tak czy inaczej – promocja niewątpliwie powinna przypaść do gustu tym osobom, które jeszcze nie miały okazji spróbować swoich sił w ARK: Survival Evolved i mają plany zakupu drugiej części w przyszłości. Przypominamy, oferta potrwa do 19 czerwca. Nie warto więc zwlekać.



