15-minutowy gameplay ze Starfield zaprezentowany. Odczucia graczy? Mieszane

Zobacz, czym ekscytują się miłośnicy gier.

Gameplay ze Starfield

"Mamy rok 2330. Ludzkość zawędrowała daleko poza nasz Układ Słoneczny, zasiedliła nowe planety i żyje jako cywilizacja podróżująca wśród gwiazd. Rozpocznij przygodę jako skromny kosmiczny górnik, dołącz do Konstelacji – ostatniej grupy odkrywców kosmosu poszukującej w galaktyce rzadkich artefaktów – i przemierzaj olbrzymią przestrzeń Zasiedlonych Układów w największej i najambitniejszej grze Bethesda Game Studios"

Starfield to kolejna superprodukcja firmy Bethesda Softworks, której premiera prognozowana jest na 2023 rok. Prawdopodobnie najambitniejsze dzieło tego studia pozwoli graczom wcielić się w kosmicznych podróżników, przemierzających bezkres Zasiedlonych Układów - niewielkiego wycinka Drogi Mlecznej - w 2310 roku. W sieci po raz pierwszy zaprezentowano oficjalnie fragmenty rozgrywki ze Starfield. Gracze przyjęli je z mieszanym entuzjazmem.15 minut. Tyle dokładnie trwa udostępniony w Internecie materiał prezentujący gameplay ze Starfield. Oczekujący na produkcję mogą zapoznać się dzięki niemu z wirtualnym światem, na który składa się 100 systemów gwiezdnych i blisko 1000 planet (każdą można eksplorować), a także z wybranymi mechanikami gry.Starfield będzie umożliwiał zabawę z perspektywy pierwszej (FPP) lub trzeciej (TPP) osoby. Bethesda ogłosiła, że w kreatorze grający wybiorą nawet zaimki określające postać - podobna zmiana pojawiła się niedawno w The Sims 4 i wzbudziła spore kontrowersje.Jak podoba się Wam to, co właśnie zobaczyliście?Twórcy obiecują całą masę zawartości fabularnej i jeszcze więcej aktywności pobocznych. Otwarty świat, crafting, ulepszanie statku... Starfield ma być czymś na kształt Star Citizena, ale ten w przeciwieństwie do dzieła Cloud Imperium Games faktycznie doczeka się premiery. Wielu internautów próbuje dopatrywać się podobieństw z No Man's Sky, ale dzieło Bethesdy to zupełnie co innego.- głosi opis gry.Starfield zadebiutuje w wydaniach na komputery osobiste oraz konsole Xbox Series S i X. Tytuł miał pierwotnie zaliczyć premierę 11 listopada 2022 roku, lecz ta została przesunięta. Daty premiery upatruje się na 30 czerwca 2023 roku.Źródło: Bethesda