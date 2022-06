Netflix stawia na gaming. Zapowiedziano kilkanaście nowych gier mobilnych

Wiele z nich będzie oparta o popularne seriale oryginalne.

Netflix zapowiada mnóstwo nowych gier

Trwa właśnie Geeked Week, podczas którego Netflix zdążył ogłosić szereg nowości dla m.in. fanów gier wideo oraz filmów/seriali animowanych. Już teraz dowiedzieliśmy się o kilkudziesięciu tytułach zmierzających na najpopularniejszą platformę streamingową. Na co dokładnie mogą liczyć użytkownicy?Nie da się ukryć, że Netflix ostatnio próbuje swoich sił na wielu płaszczyznach – wszystko w celu odzyskania utraconych konsumentów oraz przyciągnięcia nowych. Jednym z planów jest inwestycja w gaming, co da się zauważyć od ubiegłego okresu wakacyjnego. Przez niemalże rok biblioteka platformy wzbogaciła się o kilkanaście produkcji i wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek ekspansji. Zdania subskrybentów są podzielone, ale trzeba przyznać, iż nadchodzące tytuły prezentują się naprawdę interesująco.Właśnie doczekaliśmy się licznych zapowiedzi w ramach trwającego Geeked Week 2022. Przede wszystkim ogłoszono nowe seriale osadzone w uniwersach popularnych marek. Mowa tu chociażby o– pozycji animowanej opowiadającej rzecz jasna o przygodach niebieskiego jeża. Dodatkowo otrzymamy historie oparte o mangę One Piece czy grę DOTA 2. Jeśli zaś chodzi o gry mobilne, to tych niedługo pojawi się w usłudze… kilkanaście.