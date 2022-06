RPG Venetica za darmo na GOG. To gra od ekipy The Surge i Lords of the Fallen

Po kultowej przygodówce Sanitarium przyszedł czas na kolejną rozdawaną zupełnie za darmo grę w ramach GOG Summer Sale. Na polskiej platformie możecie tym razem odebrać RPG o tytule Venetica. Podobnie jak ostatnio, akcja ma o wiele krótszy charakter niż analogiczne z Epic Games Store, więc warto się pospieszyć.



Venetica - Gold Edition za darmo na GOG, przenieś się do fantastycznego wyobrażenia dawnej Wenecji

Na początku warto zaznaczyć, że na pewno znacie studio twórców gry Venetica. Niemieckie studio Deck13 jest odpowiedzialne za soulslikeową serię w klimatach technologicznych The Surge oraz pomagało polskiemu City Iteractive w pracach nad Lords of the Fallen. Venetica jest ich znacznie wcześniejszą produkcją jeszcze z 2009 roku.





W tym tytule RPG wcielamy się w córkę Śmierci (to nie tyle personifikacja siły natury, ale też funkcja dla wybieranego co pewien czas członka bractwa Corpus) o imieniu Scarlett, która musi ocalić świat przed zniszczeniem za sprawą działań okrutnego nekromanty. Przedstawione w grze uniwersum jest ciekawie stylizowane w dużej mierze na dawną Wenecję. Zdecydowanie pod kątem przedstawionego świata, Venetica nie jest sztampowym przedstawicielem gatunku fantasty RPG odnoszącego się zazwyczaj do przerobionego klimatu średniowiecznej Europy. Choć oczywiście też nie mamy zwrotu stylistyki o 180 stopni. To raczej ciekawa nieco inna odmiana.



Aby odebrać za darmo grę Venetica - Gold Edition, musicie udać się na główną stronę GOG, zalogować się i zejść widokiem nieco niżej, aż zobaczycie banner z napisem "Giveaway: Odbierz Venetica - Gold Edition i nie przegap najlepszych ofert na GOG.COM w przyszłości!" Kliknięcie w przycisk z podpisem "Tak, odbierz grę", będzie automatycznie wiązało się nie tylko z uzyskaniem kopii Venetica - Gold Edition, ale też zapisaniem do newslettera GOG.



Szukajcie tej grafiki na głównej stronie GOG, po aktywacji przycisku gra będzie przypisana do waszego konta / Foto: GOG - własne



Produkcja jest dostępna bezpłatnie w serwisie GOG tylko do 12 czerwca 2022 roku o godzinie 15:00. Zapewne za jakiś czas jeszcze przed końcem GOG Summer Sale (do poniedziałku 27 czerwca) firma zaprezentuje dwie kolejne pozycje zupełnie za darmo. Tak przynajmniej nieoficjalnie komunikowała puszczając oko do internautów w komentarzu na swoim facebookowym profilu.





Źródło i foto: GOG / własne

Kolejny gratis podczas GOG Summer Sale.