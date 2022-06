Lubisz film Szczęki? Wciel się za darmo w rekina w grze Maneater na Epic Games Store

W ostatnich tygodniach Epic Games Store nie zapowiadał kolejnych darmowych gier w promocji, a stawiał na tajemnicze duże hity. Każda produkcja była znaczącym tytułem z segmentu AAA. Zaczęliśmy od Borderlands 3, a w międzyczasie otrzymaliśmy chociażby trylogię BioShock czy jednego z nowszych Wolfensteinów. Tym razem Epic Games zaserwował przygodę niczym z filmów serii Szczęki. Ale to właśnie gracz jest rekinem ludojadem.



Maneater bezpłatnie na Epic Games Store - zostań rekinem ludojadem w nietypowym RPG

Jak można przeczytać na karcie produktu - "Doświadcz niesamowitego power fantasy jako drapieżnik alfa i królowa oceanów - przerażający rekin! Maneater to gra RPG dla jednego gracza z otwartym światem, w której to TY jesteś rekinem. Jedz! Eksploruj! Ewoluuj! Zostań ludojadem!"





"Zaczynając jako młody rekin, musisz przetrwać w trudnym świecie, powoli wspinając się w górę łańcucha pokarmowego. Aby to zrobić, przyjdzie Ci odkryć ogromny i zróżnicowany otwarty świat, w którym napotkasz coraz to nowych wrogów - zarówno ludzi, jak i dziką przyrodę. Znajdź odpowiednie zasoby, które pomogą rekinowi urosnąć i się rozwinąć daleko poza granice wyznaczone przez naturę. Dopasuj przy tym rekina do swojego stylu gry. Jedz. Eksploruj. Ewoluuj." Dodano też, że gra "obejmuje system DRM innej firmy: Denuvo Anti-Tamper."



Koniec tajemniczego cyklu wydawniczego, znamy kolejny darmowy tytuł, którym będzie Supraland

Jeśli chcecie bez wydawania ani złotówki wejść w posiadanie Maneatera, to po wejściu na kartę produktu (pod tym linkiem) w serwisie Epic Games Store i zalogowaniu się na swoje konto, aktywujcie przycisk z napisem "Pobierz". Po kilku kolejnych ekranach gra zostanie na stałe przypisana do waszego profilu Epic Games Store. Alternatywnie możecie poszukać omawianej produkcji w dziale sklepu launchera Epic Games (pobierz z naszej bazy).





Znamy już kolejny darmowy tytuł, będzie to Supraland / Foto: Epic Games Store - własne



Macie na to czas do godziny 17:00 w czwartek 23 czerwca 2022 roku. Po tej chwili znów czeka nas kolejna tajemnicza gra z pierwszej ligi dużych studiów i wydawców… Cóż, zagalopowałem się i będzie inaczej, tak jak zazwyczaj. Specjalny cykl skończył się, więc poznaliśmy następny bezpłatny tytuł. Nie będzie to już bardzo duża produkcja z segmentu AAA, a całkiem przyjemna mniejsza gra pod postacią Supraland. Według opisu na karcie produktu w Epic Games Store, jest połączeniem elementów z takich produkcji, jak Portal, Zelda i Metroid.





