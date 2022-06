NASA stworzyła własną 8-bitową grę na cześć budowanego teleskopu

Warto w nią zagrać.

Roman Space Observer – na czym polega?

„Naszym celem w stworzeniu tej gry było to, aby w zabawny i wciągający sposób zainspirować i poinformować graczy o niesamowitych kosmicznych obiektach w naszym Wszechświecie oraz o tym, co Teleskop Kosmiczny Nancy Grace Roman będzie w stanie zobaczyć.”

NASA dopiero co posłała w kosmos Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, ale w przygotowaniu ma już kolejny teleskop do wystrzelenia – Teleskop Kosmiczny Nancy Grace Roman. Tym faktem agencja jest bardzo podekscytowana i z tego powodu stworzyła własną grę wideo, w stylu retro, nawiązującą do wspomnianej maszyny. Mowa o 8-bitowej produkcji o nazwie The Roman Space Observer.Jak przystało na grę o takim tytule, w Roman Space Observer przejmujemy kontrolę nad Teleskopem Kosmicznym Nancy Grace Roman. Naszym zadaniem jest przechwytywanie z pomocą jego instrumentów kosmicznych obiektów takich jak gwiazdy, galaktyki i nie tylko., poinformowała NASA.Rozgrywka w Roman Space Observer może kojarzyć się z klasycznymi arkadowymi tytułami jak Asteroids, chociaż w nich z reguły mieliśmy siać zniszczenie zamiast prowadzić naukowe obserwacje. Tak czy siak, 8-bitowa gra NASA daje ogromną frajdę. Jak na produkcję tego typu, posiada ona nawet własną tablicę wyników. Obecny rekord do pobicia wynosi 1205 punktów.