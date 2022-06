Targi E3 powracają. Zapowiedziano przyszłoroczne wydarzenie

Raczej mało kto się spodziewał takiego scenariusza.

Entertainment Software Association (ESA) poinformowała, że fani gier wideo mogą już wkrótce oczekiwać powrotu kultowych targów E3. Ich kolejna edycja ma odbyć się w 2023 roku i zostać zorganizowana zarówno w stacjonarnej, jak i zdalnej formule. Szczegóły nie są na ten moment jeszcze do końca znane.Nie da się ukryć, że jeszcze kilka lat temu nie wyobrażano sobie roku bez wydarzenia Electronic Entertainment Expo. Gracze z niecierpliwością oczekiwali na to „święto”, gdzie prezentowano przede wszystkim zupełnie nowe produkcje. Event stracił już jednak nieco na znaczeniu, a największe koncerny zaczęły organizować tego typu akcje na własną rękę. Dało się to zauważyć przede wszystkim w okresie pandemicznym.Nic więc dziwnego, że pojawiły się doniesienia o zupełnym zaprzestaniu organizowania targów przez organizację ESA. Oliwy do ognia dolała informacja o odwołaniu tegorocznej edycji – mało kto liczył więc na powrót kultowego wydarzenia. Jak się okazuje, nic bardziej mylnego. Organizatorzy wydarzenia poinformowali właśnie, iż. Na co dokładnie muszą przygotować się gracze?

Myślę, że w tym całym eksperymentowaniu wspaniałe jest to, że firmy różnej wielkości starają się dowiedzieć, co najlepiej sprawdza się w promowaniu produktów i treści, którymi chcą się podzielić z konsumentami. Myślę, że jest miejsce na fizyczną wystawę, ale nie bez znaczenia jest też zasięg cyfrowy. Myślę, że połączenie tych dwóch elementów stanowi kluczowy element tego, co naszym zdaniem mogą zapewnić targi E3. Jesteśmy podekscytowani możliwością powrotu w 2023 r., zarówno w formie cyfrowej, jak i stacjonarnej. Chociaż uwielbiamy te cyfrowe wydarzenia, które docierają do ludzi i chcemy, aby miały zasięg globalny, wiemy też, że istnieje ogromne pragnienie, aby ludzie spotykali się osobiście, widzieli się i rozmawiali o tym, co sprawia, że gry są wspaniałe.

Cóż – na razie wiadomo wyłącznie, że na. Tak naprawdę nie wiadomo nic więcej, lecz oczywiście szczegóły mają pojawić się „wkrótce”. Otrzymaliśmy jednak komentarz od prezesa Entertainment Software Association, który na łamach The Washington Post skomentował powrót eventu w następujący sposób:Oczywiście trudno przewidzieć, jak będzie wyglądać przyszłoroczna edycja E3.i zmotywować deweloperów do zaprezentowania swoich tytułów. ESA jest bowiem doskonale znane z astronomicznych stawek – co było jednym z powodów dlaczego np. Sony czy Microsoft zdecydowali się na organizację własnych wydarzeń.Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i mieć nadzieję, że doczekamy się naprawdę przyzwoitego „święta” dla wszystkich osób lubujących się w grach wideo. Oby!Źródło: The Washington Post