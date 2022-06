Minecraft otrzymał ogromną aktualizację. Wild Update już dostępny

Wyczekiwane nowości pojawiły się na serwerach.

The Wild Update już dostępny w Minecraft

Minecraft wzbogacił się właśnie o aktualizację 1.19 o nazwie The Wild Update – wprowadza ona szereg nowości, na które gracze czekali od dłuższego czasu. Mowa tu o chociażby nowym bagiennym biomie, ciekawym potworze, żabach czy wielu przedmiotach. Konsumenci nie są jednak do końca zadowoleni, gdyż Microsoft nie wywiązał się z kilku obietnic. Wszystkie szczegóły znajdziecie poniżej.Sporo czasu minęło od rewolucyjnego patcha 1.18 do gry Minecraft – dosyć mocno wpłynął on na sposób eksploracji podziemi. Od dawna użytkownicy byli świadomi, że kolejna aktualizacja będzie nieco mniejszych rozmiarów, lecz wciąż mieli nadzieję na szereg interesujących usprawnień. Właśnie się ich doczekali – nie zabrakło jednak narzekań dotyczących braku kilku wcześniej zapowiedzianych funkcji.Najnowszy update jest już dostępny i trzeba przyznać, że gracze mogą liczyć na naprawdę interesujące funkcjonalności. Przede wszystkim otrzymali oni dwa zupełnie nowe biomy – las mangrowy (teren bagienny z wcześniej niespotykanym typem drewna) oraz(znajduje się on głęboko pod powierzchnią ziemi i jest szansa, że wygeneruje on Pradawne miasto). Mowa więc o nowych miejscach do eksploracji.Poza tym udostępniono, nowego przeciwnika – znajduje się on wyłącznie na terenie Deep Dark i – według zapewnień – jest naprawdę trudnym do pokonania potworem. W drugą stronę natomiast otrzymujemy stworka o imieniu Allay, który może zostać naszym towarzyszem. Jego specjalną umiejętnością jest możliwość zbierania konkretnego typu przedmiotów (najpierw jednak trzeba podarować mu jeden z nich).