Jak wyłączyć czat w Diablo Immortal? Sposób na spam

Pozbądź się problemu.

Czat w Diablo Immortal czyli siedlisko spamu

Diablo Immortal – jak wyłączyć czat?

W Diablo Immortal na ekranie dzieje się bardzo dużo. Widać na nim nie dość, że samą rozgrywkę, to także ikony używanych umiejętności, listę zadań, awatary postaci i członków drużyny, ikony pozwalające na przejście do menu, a także czat. No właśnie, czat. Sprawdź, jak do wyłączyć. Warto to zrobić z kilku powodów.Czat w Diablo Immortal przede wszystkim zajmuje dużo miejsca na ekranie i zdarza się, że zmniejsza widoczność w walce, utrudniając trafienie w pożądany cel zaklęciem czy bronią. Na dodatek, prowadzone na nim rozmowy często bywają… abstrakcyjne, a zwłaszcza te prowadzone w języku polskim. Nie wierzysz? Przekonaj się sam.Rzecz jasna, największą bolączką czatu w Diablo Immortal jest wszechobecny spam, z którym Blizzard, albo nie walczy, albo tylko próbuje walczyć, nie dając sobie z tym kompletnie rady. Na czat regularnie wklejane są powtarzające się linki, zapraszające przede wszystkim do stron internetowych oferujących między innymi boosting za opłatą, a nawet sprzedaż kont z wylevelowanymi postaciami.Wszystko to sprawia, że czat w Diablo Immortal przez 90 procent czasu jest kulą u nogi. Na szczęście, Blizzard umożliwia zamknięcie okna czatu na stałe i jest to bardzo proste.Aby wyłączyć okno czatu w Diablo Immortal, musisz najpierw wejść do gry dowolną postacią. Nie da się bowiem tego zrobić z poziomu menu głównego.Po wejściu do gry dotknij ikony trzech poziomych pasków widocznej w prawym górnym rogu ekranu. Po wysunięciu się kafelkowego menu z prawej strony, dotknij ikony zębatki na samej górze tego menu. W ten sposób przejdziesz do Ustawień Diablo Immortal.W Ustawieniach po lewej stronie ekranu wybierz pozycję Czat. Tam znajdziesz sekcję menu o nazwie Kanały w podglądzie czatu. Aby czat Diablo Immortal został wyłączony, musisz odznaczyć wszystkie jej elementy. Gdy to zrobisz, wyjdź z Ustawień. Czat nie powinien już być widoczny na ekranie. W przeciwnym wypadku zrestartuj grę, a dostrzeżesz zmianę.