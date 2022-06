Sanitarium za darmo na GOG. Kultowa przygodówka z ciężki klimatem

Ostatnimi czasy GOG uaktywnił się mocniej w temacie oferowania gier zupełnie za darmo w ramach czasowych promocji. Możemy często liczyć nie tylko na darmówki z Epic Games Store, ale i na wspominanej polskiej platformie. Dziś do odebrania jest tylko jeden tytuł na GOG, ale wygląda na to, że w najbliższych dniach będzie ich więcej.



Chore zakamarki umysłu głównego bohatera Sanitarium - izometrycznej przygodówki point'n'clik

Pod koniec XX wieku, a dokładnie w 1998 roku, miała miejsce premiera ambitnej produkcji Sanitarium. To gra przygodowa point'n'clik w konwencji psychologicznego horroru z izometrycznym widokiem 2D - bardziej typowym dla gier RPG z serii Baldur’s Gate lub Icewind Dale. Wcielamy się w Maxa ogarniętego amnezją. Nasz bohater jest pacjentem nietypowego szpitala psychiatrycznego, która to placówka już od początku wywiera surrealistyczne skojarzenia połączone z elementami grozy. W ciągu kolejnych rozdziałów, przemierzamy tajemnicze i mroczne krainy, które zdają się być wytworem chorej wyobraźni.





Odbierz bezpłatnie Sanitarium i czekaj na kolejne cztery darmowe gry w serwisie GOG

Aby odebrać za darmo Sanitarium, musicie udać się na główną stronę GOG, zalogować się i zejść widokiem nieco niżej, aż zobaczycie banner z napisem "Giveaway: Odbierz Sanitarium i nie przegap najlepszych ofert na GOG.COM w przyszłości!" Kliknięcie w przycisk z podpisem "Tak, odbierz grę", będzie automatycznie wiązało się nie tylko z uzyskaniem kopii Sanitarium, ale też zapisaniem do newslettera GOG.



Firma wyraźnie sugeruje, że to nie koniec rozdawania podczas akcji GOG Summer Sale / Foto: własne - GOG @ Facebook



Opisywana przygodówka jest dostępna za darmo w serwisie GOG tylko do czwartku 8 czerwca o godzinie 15:00. Po tym terminie zapewne GOG zaserwuje kolejną produkcję. Oficjalnie nie ujawniono żadnych planów, ale firma puściła oko do graczy na Facebooku. Z komentarzy wynika, że szykują się jeszcze 4 kolejne rozdawane gry, a także konkursy i GOGowe premiery. Poza tym od dziś aż do poniedziałku 27 czerwca możecie nabyć wiele tytułów w obniżonych cenach w trakcie wyprzedaży GOG Summer Sale.





