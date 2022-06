Od teraz DOOM-a uruchomisz z poziomu BIOS-u komputera

Uruchom DOOM-a w BIOS-ie płyty głównej

DOOM uruchomiony na... to już w zasadzie internetowy mem. Kultowa produkcja id Software z 1993 roku była uruchamiana już między innymi w Menadżerze Zadań systemu Windows, na aparacie fotograficznym z 1998 roku minikonsolce na korbkę oraz minikalkulaturze zasilanym ziemniakami . Wcale tego nie wymyśliłem, przeklikajcie się przez nasze wpisy na ten temat. Tym razem DOOM został przeniesiony na darmową, otwartoźródłową implementację BIOS o nazwie Coreboot (LinuxBIOS).Coreboot właśnie otrzymał aktualizację do wersji 4.17. Dzięki niej otwartoźródłowa implementacja BIOS zaoferowała nowy bootloader, zaczęła współpracować z większą liczbą płyt głównych oraz obsługiwać AMD Platform Secure Boot. Oprócz wszystkich funkcji potrzebnych przemycono w nim także jedną zupełnie zbyteczną. Twórcy postanowili w Coreboot umieścić klasycznego DOOM-a z 1993 roku.CoreDOOM trafił do Coreboot 4.17 jako Payload, dołączając do Tetrisa (czy raczej: Tinta) oraz Grub Invaders, czyli klona Space Invaders. W pamięci ROM przechowywane są nie tylko pliki DOOM-a, ale też DOOM II: Hell on Earth. CoreDoom bazuje na DoomGeneric, który jest "przenośną" wersją klasycznego FPS-a z 1993 roku.Na początek złe wieści dla wszystkich, którzy chcieliby wypróbować CoreDOOM-a: musicie odnaleźć w swojej piwnicy klawiaturę ze złączem PS2 oraz stosowną płytę główną, o ile Wasza obecna takowego złącza nie otrzymała. Po samej produkcji nie spodziewajcie się fajerwerków. Wykastrowano ją z systemu zapisu gry, a nawet dźwięku. Traktujcie ją jako grę-ciekawostkę w typowej formie tylko do odczytu.Źródło: Coreboot , tomshardware