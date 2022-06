SEGA zapowiedziała nową konsolę. Ucieszą się fani retro

Urządzenie prezentuje się naprawdę interesująco.

SEGA prezentuje kolejną mini konsolę

Źródło: SEGA

Jak się okazuje, już wkrótce na rynek trafi konsola SEGA Mega Drive Mini 2, która docelowo ma być o wiele lepsza niż wcześniejsze retro propozycje od japońskiego giganta. Urządzenie będzie wyposażone w pięćdziesiąt wbudowanych gier – ulepszony emulator ma umożliwić bezproblemową zabawę. Jak dokładnie prezentuje się sprzęt?Zapewne sporo osób pamięta modę na mini konsole – miały one przypomnieć „stare” czasy i oczywiście żerować na nostalgii fanów retro. Swoje propozycje zaprezentowało zarówno Sony ( PlayStation Classic ), jak i Nintendo ( Super Nintendo Classic Mini ). Trzy grosze dorzuciła również SEGA, która chyba wciąż czuje parcie na wydawanie tego typu urządzeń.Ogłoszono bowiem kolejne z nich. Mowa tu o, czyli miniaturki konsoli z 1994 roku. Wtedy też firma wypuściła na rynek przeprojektowany „Model 2” swojego kultowego sprzętu, który właśnie teraz pojawi się na sklepowych półkach raz jeszcze. Będzie on na tyle wierny oryginałowi, że także zostanie wyposażony w kontroler z sześcioma przyciskami (niestety tylko jeden). Okej, ale na co muszą przygotować się konsumenci?Przede wszystkim ciekawego zestawu pięćdziesięciu gier wydanych pierwotnie na płytach CD. Możemy więc przygotować się na obecność takich klasyków jak chociażby Sonic The Hedgehog, Shining Force, Virtua Racing, Thunder Force IV czy Fantasy Zone. Będzie więc w co grać, ale to jeszcze nie wszystko. SEGA postanowiła wykorzystać siłę nostalgii i wypuścić dwa kosmetyczne akcesoria do Mega Drive Mini 2.Już wkrótce posiadacze tej rekonstrukcji oryginału będą mogli zakupić. W imitacji napędów znajdą się przedmioty wyglądające jak prawdziwe gry, co z pewnością będzie ładnie prezentować się na półce. Zapewne wiele osób zastanawiają jednak dwie kwestie – co z ceną i dostępnością zapowiedzianej konsoli?Cóż, w październiku pojawi się ona na japońskim rynku. Są plany wydania jej poza Azją, lecz na razie nie doczekaliśmy się jakichkolwiek szczegółów. Sprzęt z kolei kosztować będzie około. Jeśli zaś chodzi o wspomniane wyżej akcesoria, to za taką przyjemność zapłacimy 4500 jenów, czyli około 150 złotych.Źródło: Ars Technica