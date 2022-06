Kolejne hity od Sony zmierzają na PC

Część graczy z pewnością się ucieszy.



Sony poinformowało o planach przeniesienia swoich ekskluzywnych hitów na komputery osobiste. Na pierwszy ogień pójdzie Marvel’s Spider-Man Remastered – jedną z najlepiej ocenianych gier traktujących o superbohaterach. Wraz z ogłoszeniem doczekaliśmy się też ujawnienia daty premiery oraz pierwszego zwiastuna. Jest na co czekać.



Marvel's Spider-Man trafi wkrótce na PC

Nie da się ukryć, że powoli mamy do czynienia z początkiem końca ery tytułów ekskluzywnych. Spora liczba z gier dostępnych wyłącznie na PlayStation czy Xbox trafia koniec końców także na PC, co rzecz jasna ma dwie strony medalu. Niektórzy cieszą się z takiego stanu rzeczy, lecz nie brakuje również przeciwników takiej polityki. Jak się jednak okazuje, Sony nie zamierza rezygnować z wydawania swoich produkcji na komputerach osobistych.



Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, iż japoński koncern zamierza zwiększyć inwestycje nie tylko w gry mobilne, ale właśnie i te pecetowe. Niemalże połowa tytułów wydanych 2025 roku ma być „niekonsolowa”. Poza tym nacisk ma zostać położony również na to, co w obecnych czasach jest dosyć kontrowersyjną plagą, czyli… gry-usługi. Mają one więcej przeciwników niż zwolenników, ale przynoszą ogromne zyski i to się liczy najbardziej.





Jeśli jednak jakaś gra wychodzi na PC po kilku latach ekskluzywności dla konsol PlayStation, to raczej mało kto na tą wieść się oburza. Podobnie ma się sprawa z wczorajszym ogłoszeniem podczas cyfrowego wydarzenia State of Play. Jak się okazuje, już za kilka miesięcy doczekamy się debiutu dwóch gier od Sony na komputery osobiste. Mowa o m.in. Marvel’s Spider-Man Remastered – pojawi się on na platformach Steam i Epic Games Store już 12 sierpnia – przynajmniej taki jest plan. Doczekamy się również premiery Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, lecz konkretny termin nie został jeszcze podany. Stanie się to jednak już tej jesieni.



Warto przypomnieć, że Marvel’s Spider-Man oryginalnie zadebiutował na konsoli PlayStation 4 we wrześniu 2018 roku. Kilka lat później doczekaliśmy się wersji Remastered przystosowanej do next-genowego PlayStation 5. To właśnie ta wersja pojawi się latem na „pecetach”. Natomiast Marvel’s Spider-Man Miles Morales zadebiutował oryginalnie w listopadzie 2020 roku.



Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać na debiut uznanych produkcji.



