Doczekamy się ogromnego archiwum gier wideo. Tworzy je Embracer Group

Za projektem stoi Embracer Group.

Games Archive to najnowszy projekt Embracer Group

Źródło: Embracer Group

Naszą misją jest posiadanie kopii każdej fizycznej gry, która kiedykolwiek została wydana. Wiemy, że jest to ogromne zadanie, ponieważ gry wciąż są wydawane w formie fizycznej i nie widać końca tego procesu. Uważamy, że jest to wzniosły cel, który jest ważny i godny naśladowania, aby zachować naszą wspólną historię gier. Na początku skupiamy się na wydaniach skandynawskich z tekstem angielskim lub innych europejskich wydaniach z tekstem angielskim, ale naszym długoterminowym celem jest objęcie również wydań północnoamerykańskich i japońskich. Chętnie współpracujemy z inicjatywami mającymi na celu zachowanie i dokumentowanie gier. W przyszłości będziemy mogli być pomocni. Na razie jednak archiwum nie jest łatwo dostępne ani skatalogowane. Ogłosimy, kiedy archiwum będzie stopniowo stawało się coraz bardziej dostępne.

Źródło: Embracer Group

Rozpoczęły się prace nad stworzeniem największego archiwum gier na świecie. Projekt został zainicjowany przez konglomerat Embracer Group (wcześniej znany jako THQ Nordic AB) i jego głównym założeniem jest pozyskanie fizycznej kopii każdej gry, która ujrzała światło dzienne. Mamy więc do czynienia z niezwykle ambitnym przedsięwzięciem. Co udało się już zdobyć?Ostatnio dosyć głośno jest o Embracer Group. Koncern pewien czas temu zawarł umowę ze Square Enix , w ramach której uzyskał prawa do wielu marek – mowa tu chociażby o serii gier Tomb Raider czy Deus Ex. Fani tych produkcji mogą więc w przyszłości liczyć na np. remastery czy nowe odsłony. Jak się okazuje, to nie wszystko co firma przygotowała dla wielbicieli cyfrowej rozrywki.Przedstawiciele Embracer Group poinformowali o stworzeniu inicjatywy polegającej na stworzeniu największego archiwum gier na świecie. Na ten moment projekt znajduje się na wczesnym etapie rozwoju i nie jest jeszcze w pełni gotowe, ale i tak dotychczasowe zbiory prezentują się okazale. Na ten moment udało się zgromadzić ponad. Mówimy więc o naprawdę pokaźnej bazie przedmiotów. Warto dodać, iż mówimy o fizycznych wydaniach produkcji.Jak możemy wyczytać na oficjalnej stronie przedsięwzięcia Games Archive:Co najważniejsze – w przyszłości możemy spodziewać się publicznego otwarcia archiwum. Każdy więc będzie mógł odwiedzić miejsce, gdzie znajdują się praktycznie wszystkie gry, które kiedykolwiek ujrzały światło dzienne. Embracer Group ma też nadzieję na, naukowcami oraz dziennikarzami. Projekt jest więc brany na poważnie i raczej nie zostanie porzucony w najbliższym czasie.Tego typu miejsce to nie tylko możliwość dowiedzenia się o rzadkich i niekoniecznie znanych tytułach, ale przede wszystkim opcja udokumentowania istnienia konkretnych gier. Gry wideo to bowiem wynalazek, który przyczynił się do znacznego rozwoju sposobu spędzania wolnego czasu i wpłynął na życie wielu osób. Embracer Group chce, by ludzie o tym pamiętali.Źródło i foto: Embracer Group