Wolfenstein: The New Order za darmo w Epic Games Store. Kolejny hit zupełnie bezpłatnie

Tak jak domyślaliśmy się przez ostatnie tygodnie, ciągły tajemniczy brak zapowiedzi kolejnych rozdawanych przez Epic Games Store pozycji, to gwarancja obecności samych dużych hitów. Borderlands 3, trylogia BioShock, a teraz Wolfenstein: The New Order. Platforma twórców Unreala i Fortnitea naprawdę rozpieszcza graczy.



Sprawdź bezpłatnie powrót kultowej serii strzelanek, Wolfenstein: The New Order w Epic Games Store

Jak możemy przeczytać na karcie produktu w Epic Games Store - "Wolfenstein: The New Order wskrzesza serię, która zapoczątkowała gatunek gier first-person. Poznaj alternatywną wersję lat 60-tych i odkryj nieznany świat rządzony przez znajomego wroga, który odwrócił do góry nogami znaną Ci historię. Weterani ze studia MachineGames, które słynie z tego, że stawia na fabułę, również tym razem stanęli na wysokości zadania. Wolfenstein zachwyca wielowątkową narracją, wartką akcją, przygodą i walką z perspektywy pierwszej osoby."





"Intensywny, kinowy i doskonale renderowany za pomocą silnika id Tech 5 firmy id Software Wolfenstein wysyła gracza na osobistą krucjatę po Europie, której celem jest zniszczenie nazistów. Walcz u boku niewielkiej grupy partyzantów, infiltrując pilnie strzeżone obiekty i stawiając czoło zaawansowanym technologicznie legionom nazistów. Przejmij kontrolę nad superbronią, która pozwoliła podbić Ziemię i nie tylko."



Odbierz za darmo Wolfensteina: The New Order i skorzystaj w wyprzedaży i kuponów na Epic Games Store

Tak jak za każdym razem, aby być w posiadaniu darmowych promocyjnych gier z Epic Games Store, należy udać się na główną stronę platformy i zjechać widokiem nieco niżej do sekcji "Bezpłatne gry". Ewentualnie od razu wejść na kartę produktu danego tytułu (pod tym linkiem dla Wolfenstein: The New Order). Następnie logujemy się na swoje konto i aktywujemy przycisk z napisem "Pobierz". Po kilku dodatkowych ruchach, gra będzie na stałe przypisana do naszego konta. Alternatywnie można jej poszukać w dziale sklepu launchera Epic Games Store (pobierz z naszej bazy).



Za tydzień kolejna tajemnicza gra, najpewniej znów pierwszoligowy hit / Foto: własne - Epic Games Store



Macie czas do kolejnej czwartku, dokładnie do 9 czerwca do godziny 17:00. Po tym momencie oferowana promocyjna gra będzie zmieniona, ale znów nie wiemy na jaką. Epic Games Store stosuje od trzech tygodni tajemnicze podejście bez zapowiedzi. To zwiastuje niezłe hity z pierwszej ligi. Jak na razie faktycznie tak jest - obecnie za sprawą Wolfenstein: The New Order, w ostatnich tygodniach kolekcji BioShock i Borderlands 3.



Wciąż trwa Mega Wyprzedaż Epica wraz z kuponami ze zniżką na kolejne 25 proc. / Foto: własne - Epic Games Store



Przypominamy też o kuponach obniżających o 25 proc. cenę gier, jeśli wartość koszyka wynosi co najmniej 59,99 złotych. Jeżeli jeszcze nie macie kuponu, to dostaniecie go przy każdym zakupie lub odbiorze bezpłatnej gry, także już po jego wykorzystaniu. I tak aż do zakończenia wyprzedaży, czyli do 16 czerwca 2022 roku. W takim razie możecie liczyć na podwójną przecenę, o ile dana produkcja będzie dodatkowo kwalifikowała się na kupony. Poza tym może to sugerować zakończenie tajemniczego cyklu z hitami za darmo tego samego dnia i powrót do zazwyczaj mniej topowych tytułów.





Epic Games wciąż mocno rozpieszcza graczy.