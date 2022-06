Tell Me Why za darmo na Steam i Microsoft Store z okazji Pride Month

Czerwiec jest tak zwanym Pride Month, czyli luźno tłumacząc miesiącem dumy dla osób LGBTQI+. Z tej okazji do końca czerwca możecie bezpłatnie odebrać na Steam i w sklepie Microsoftu grę przygodową, której jeden z dwójki bohaterów (rodzeństwo) jest osobą niebinarną.



Przygodówka od twórców Life is Strange i Vampyra, w której sterujemy dwoma postaciami

Tym tytułem jest Tell Me Why autorstwa DONTNOD Entertainment. Studio możecie kojarzyć chociażby z lubianej i uznanej serii Life is Strange (mechaniki w Tell Me Why są bardzo podobne waśnie do tej pozycji) czy całkiem niezłego mrocznego Vampyra z 2018 roku. Tell Me Why jest nowsze od tych produkcji, bo pochodzi z 2020 roku. Obecnie można zagrać we wszystkie epizody gry. Podobnie jak wiele przygodówek ostatnich lat, jest podzielona na rozdziały.





Z racji należenia do gatunku gier przygodowych, pewnym minusem jest brak polskiej wersji językowej. W końcu Tell Me Why opiera się także na dialogach, a nawet osoby znające język angielski (ale nie aż tak perfekcyjnie jak native speaker), mogą czasem nie rozumieć jakiś poszczególnych słów, co wybija z immersji. Jeśli to nie problem, powinniście się dobrze bawić. Na Steam jej ostatnie recenzje są "w większości pozytywne", a wszystkie "bardzo pozytywne".



Odbierz bezpłatnie Tell Me Why zupełnie za darmo na PC i konsolach Xbox do końca czerwca

Gra Tell Me Why z wszystkimi rozdziałami jest dostępna za darmo do końca czerwca na PC i Xboxie. Znajdziecie ją na Steam i w Microsoft Store. Najlepiej wejść po prostu w ten link i zjechać dużo niżej widokiem, aż do menu wyboru wersji. Mimo podpisu "Buy now", transakcja będzie opiewała na 0 złotych, zgodnie z przekreśloną ceną. Jeśli macie wykupiony abonament Microsoft Xbox Game Pass Ultimate, to Tell Me Why dostępne jest także w chmurze Xbox Game Cloud. To już nie pierwszy taki przypadek. Podobna akcja miała miejsce w 2021 roku, także z okazji Pride Month.



Źródło i foto: Microsoft / Steam / własne Źródło i foto: Microsoft / Steam / własne

Gra z wątkiem LGBTQI+.