Darmowa gra do odebrania na GOG.com. Coś dla miłośników Warhammera

Z tej promocji warto skorzystać.

Klasyk ze świata Warhammera za darmo

Warhammer 40,000: Chaos Gate – jak odebrać na GOGu?

Warhammer – inne promocje

Wczoraj miała miejsce prawdziwa gratka dla fanów Warhammera – wirtualna impreza Warhammer Skulls 2022 poświęcona grom z uniwersum fantasy stworzonego przez brytyjską firmę Games Workshop. W ramach tego wydarzenia zapowiedziano całe mnóstwo nowych gier osadzonych w świecie Warhammera, ale to nie wszystko.Z okazji Warhammer Skulls 2022 w przeróżnych platformach wystartowały promocje na gry z uniwersum Warhammera. W jednej z platform – GOG.COM - można nawet za darmo odebrać klasyczny tytuł z serii Warhammer 40,000.Gra, którą można odebrać za darmo wto Warhammer 40,000: Chaos Gate. Tytuł ten wydano 10 grudnia 1998 roku na komputerach osobistych.Warhammer 40,000: Chaos Gate jest strategią turową, w której pole bitwy podziwiamy w rzucie izometrycznym. Stajemy w niej po stronie Imperium, by dowodząc kilkoma oddziałami Ultramarines podjąć się walki z siłami Chaosu. W grze mamy do wykonania 15 misji głównych i kilka pobocznych, w trakcie których nasi podwładni będą mogli zdobyć doświadczenie, a także nowe uzbrojenie.Warhammer 40,000: Chaos Gate oferuje nie tylko tryb singleplayer, ale również możliwość zabawy na sieci LAN lub przez Internet. Co istotne, posiada on też edytor scenariuszy.Warhammer 40,000: Chaos Gate jest na GOG.com częścią paczki darmowych dóbr o nazwie Warhammer Skulls 2022 - Digital Goodie Pack. Aby ją odebrać, wystarczy że przejdziesz pod ten adres , zalogujesz się do swojego konta w usłudze i dodasz darmową zawartość do swojej biblioteki.Paczka Warhammer Skulls 2022 - Digital Goodie Pack wraz z grą Warhammer 40,000: Chaos Gate będzie dostępna za darmo na GOG.com aż do 8 czerwca, do godziny 19:00. Masz zatem sporo czasu na skorzystanie z promocji.Jak wspomniałam, z okazji wydarzenia Warhammer Skulls 2022 zorganizowano cały szereg wyprzedaży gier ze świata Warhammera, w przeróżnych platformach. Mnóstwo gier osadzonych w tym uniwersum przeceniono zarówno na GOGu, jak i w serwisach Steam , Epic Games czy Humble Store. Promocje we wszystkich tych platformach będą trwały do 8 czerwca.Jeśli nigdy nie interesowałeś się światem Warhammera, ale chciałbyś się w niego zagłębić, teraz jest ku temu świetna okazja. Nie dość, że możesz wypróbować klasyczne tytuły za półdarmo, to w drodze są nowe gry osadzone w tym uniwersum, w tym karcianka Warpforge, strzelanka Boltgun oraz klasyczny RPG o nazwie Rogue Trader.Źródło: GOG / fot. tyt. GOG