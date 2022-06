PS Plus na czerwiec. Szykuje się naprawdę świetna oferta

Sony podzieliło się szczegółami.

Sony opublikowało właśnie listę produkcji, które trafią w czerwcu do usługi PlayStation Plus. Subskrybenci mogą spodziewać się naprawdę interesujących pozycji – mowa tu bowiem o God of War, Naturo to Boruto: Shinobi Striker oraz Nickelodeon All-Star Brawl. Przy okazji dowiedzieliśmy się, kiedy pojawi się opcja przypisania tych gier do swojej biblioteki.Już 22 czerwca doczekamy się debiutu przeprojektowanej subskrypcji. Gracze otrzymają możliwość wyboru pomiędzy trzeba pakietami różniącymi się nie tylko ceną, ale także oferowanymi benefitami. Za dodatkową opłatę zagramy chociażby w szereg tytułów z PS4 czy PS5, a także w liczne emulowane klasyki z PS1, PS2 lub PS3. Dodatkowo możemy liczyć na opcję streamingu pozycji z konsoli PS3. Oczywiście nie zabraknie dotychczasowego „rozdawnictwa" – koncern nie rezygnuje z udostępniania darmowych gier w najtańszym planie abonamentowym.Właśnie dowiedzieliśmy się, co czeka na konsumentów PlayStation Plus w rozpoczętym właśnie miesiącu. Jużbędzie można bez dodatkowych opłat przypisać do swojej biblioteki trzy tytuły. Jak się okazuje, będziemy mieli do czynienia chyba z naprawdę udaną ofertą. Sony obdaruje subskrybentów następującymi grami:Kratos zszedł ze ścieżki pełnej zemsty i wybrał życie śmiertelnika. Teraz musi stawić czoła nieznanej krainie, niespodziewanym zagrożeniom i wyzwaniom, które niesie ze sobą ojcostwo. Razem ze swym synem, Atreusem, rozpoczyna podróż w głąb brutalnej krainy Midgardu, aby zmierzyć się z własnymi demonami i niebezpieczeństwami mroźnej północy. Świat God of War jest pełny przerażających stworzeń, bezlitosnych bogów i nieokiełznanych żywiołów, które będą sprawdzały umiejętności graczy na każdym kroku.Gra Naruto to Boruto: Shinobi Striker łączy pokolenia legendarnych ninja i pozwala każdemu z graczy na zapisanie się na kartach historii świata shinobi. Zadaniem każdego z nich będzie szlifowanie swoich umiejętności i poznawanie sekretów nowych jutsu. Następnie, w trakcie rozgrywki online, gracze będą musieli łączyć się w czteroosobowe drużyny, realizować wyzwania i próbować swoich sił w walce z innymi drużynami.Nickelodeon All-Star Brawl to zabawa dla maksymalnie czterech graczy, która pozwala wcielić się w ulubione postacie Nickelodeon i walczyć w fantastycznych platformowych bitwach! Gracze będą mieli do wyboru bohaterów i gwiazdy seriali Nickelodeon, takich jak SpongeBob Kanciastoporty, Wojownicze Żółwie Ninja, Danny Phantom, Hey Arnold! i wiele więcej. Każda postać posiada unikany styl walki i dysponuje zestawem ruchów i ataków inspirowanych jej osobowością i umiejętnościami. Wszystkie potyczki toczą się na klimatycznych, animowanych arenach, dzięki czemu każdy pojedynek to nowa przygoda.Warto przypomnieć, że jeszcze przez kilka dni można odebrać majowe propozycje w postaci FIFA 2022, Tribes of Midgard oraz Curse of the Dead Gods.