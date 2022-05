Betonowa Ciri i wiedźmiński świecznik-ognisko. Nietypowe gadżety CD Projekt Gear

Nowości w firmowym sklepie z akcesoriami CD Projekt Gear. Tym razem nie chodzi o najnowsze dzieło studia CD Projekt RED, a gadżety powiązane z Wiedźminem 3: Dziki Gon. Możecie zaopatrzyć się w betonową figurkę medytującej Ciri i dobrze pasujący do niej świecznik wykonany z tego samego materiału. Znacznie ciekawsza opcja niż wszechobecne plastikowe akcesoria.



Zapal świecę i odpręż się spoglądając na figurkę medytującej Ciri i wiedźmińskie ognisko

Oba produkty mają nawet całkiem ciekawe opisy. "Mieszkańcy Kontynentu wierzą, że figurka Medytującej Ciri zapewni im spokój ducha, pozwoli wyzbyć się napięcia psychicznego i uodpornić się na stres. Można ją znaleźć zarówno u opływających w dostatki finansistów z Novigradu, jak i w skromnych izbach rozsianych po całym Velen. Niepokój bowiem nie wybiera i nie obchodzi go, kto ile ma w portfelu." W przypadku świecznika, możemy przeczytać "Szukasz oświecenia? Wskazówki na drodze do celu? Wiedźmińskie ognisko jest właśnie tym, czego potrzebujesz. Przy nim wszelkie troski odchodzą w dal. Rozsiądź się wygodnie, ogrzej kości, daj odpocząć myślom. Cokolwiek jest przed tobą, dasz temu radę."

Betonowa figurka, to coś zupełnie innego niż typowe figurki będące gadżetami z gier, ma swój unikalny klimat / Foto: CD Projekt Gear

Oba wiedźmińskie betonowe gadżety można też kupić nieco taniej w zestawie

Gadżety nie są wielkie (figurka 150 x 150 x 200 mm, a świecznik 149 x 140 x 79 mm), ale ważą zauważalnie więcej (2,5 kg i 1,57 kg), niż przyzwyczaiły nas do tego growe gadżety z plastiku. Oba przedmioty zostały wyprodukowane w Polsce i jak zdaje się po opisie na kartach produktów, przygotowano tylko jedną ograniczoną partię, więc będą dostępne do wyczerpania obecnych zapasów.Ognisko jak i figurka Ciri nawiązują do medytacji, którą wielokrotnie przeprowadziliśmy w całej growej wiedźmińskiej trylogii, kiedy sterowaliśmy Geraltem. Jest jedną z ważnych mechanik. Choć o ile dobrze kojarzę, w trójce chyba też znalazła się jakaś sytuacja, kiedy widzieliśmy Ciri w podobnym stanie. Co warto zaznaczyć, świecznik składa się z trzech elementów. To podstawa, niewielkie nakrycie w formie kawałków drewna i sam pojemnik na świeczkę. Przeglądając zdjęcia zdawało mi się, że to w zasadzie gotowa świeca zatopiona w betonie. Po jej wypaleniu, zapewne bez problemu powinniśmy zastąpić ją niewielką świeczką typu podgrzewacz (jak stosowane np. do małych kominków na olejki lub zapachowy wosk).