Emulacja starszych gier na PlayStation 5 to porażka? Niepokojące doniesienia

Użytkownicy nie są zbytnio zadowoleni.



Część osób mających już dostęp do nowej subskrypcji PlayStation Plus skarży się na liczne problemy z symulacją klasycznych tytułów na konsoli PlayStation 5. Mowa tu o występowaniu wielu kłopotów z odświeżaniem oraz nieprawidłowym wyświetlaniem grafiki. Sony wydało już specjalną aktualizację, ale jak się okazuje – pogorszyła ona sytuację. O co dokładnie chodzi?



Emulacja klasyków na PlayStation 5 nie jest idealna

Już za niecały miesiąc Europejczycy otrzymają możliwość skorzystania z dodatkowych pakietów abonamentowych PlayStation Plus. Mowa tu chociażby o dostępie do ogromnej biblioteki tytułów, także tych emulowanych – pochodzących ze starszych konsol japońskiego giganta. Wszystko byłoby super, gdyby nie fakt, że… Sony nie do końca sobie poradziło z kwestią uruchamiania klasycznych gier na nowych konsolach.



Kilka dni temu mieliśmy do czynienia z publikacją Digital Foundry, która przybliżyła sposób emulacji starszych produkcji. Okazało się wtedy, iż Sony nie poszło na łatwiznę i nieco usprawniło kod źródłowy emulatora (który wcześniej opracowało na potrzeby PlayStation Classic). Na jaw wyszły jednak problemy z odświeżaniem klatek na sekundę, które na PlayStation 5 jest po prostu nieprawidłowe. Część gier (jak np. Ape Escape) nie prezentuje się też najlepiej przez występowanie zjawiska „stutter-fest”.