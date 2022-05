GTA: Vice City na Unreal Engine 5 wygląda spektakularnie

GTA: Vice City na Unreal Engine 5

Unreal Engine do pobrania

Epic Games ogłosiło premierę silnika graficznego Unreal Engine 5 z początkiem kwietnia tego roku. Niedługo potem w sieci ukazały się pierwsze próbki jego możliwości, przy czym jedną z lepszych była ta od szwedzkiej firmy Quixel . Najsłynniejsze demo Unreal Engine 5.0 to chyba to z The Matrix Awakens (poniżej), ale w Internecie zagościło właśnie coś, co jeszcze mocniej działa na wyobraźnię. Mowa o GTA: Vice City na Unreal Engine 5.GTA: Vice City z 2002 do dziś zdaniem wielu fanów produkcji Rockstar Games jest najlepszą i najbardziej klimatyczną odsłoną całej serii. Osadzona w bazującym na Miami fikcyjnym mieście Vice City zwracała uwagę ciekawą estetyką, która na silniku Unreal Engine 5 robi nawet większe wrażenie.Na kanale YouTube TeaserPlay pojawił się koncept tego, jak mogłoby wyglądać GTA: Vice City przeportowane na Unreal Engine 5. To tylko zwiastun i żadne prace nad takim dziełem nie są obecnie w toku. Jeżeli jednak Rockstar zapragnąłby "odgrzać kotleta" i zaserwować nam tak wyglądający remaster, to... ja kupuję w ciemno. Niestety, znając życie wyszłoby coś na kształt ocenianego niemal wyłącznie negatywnie GTA Trilogy – The Definitive Edition.Kompletny zestaw narzędzi programistycznych Unreal Engine 5.0 do tworzenia gier komputerowych znajduje się w bazie aplikacji Instalki.pl. Następcę oprogramowania Unreal Development Kit pobierzesz korzystając z poniższego odnośnika.Źródło: YouTube