Kosmiczna strategia Endless Space 2 i wojenny Bomber Crew. Darmowe kopie gier na Steam

Poza Epic Games Store, raczej nie możemy liczyć na regularne oferty z normalnie płatnymi grami w pełni za darmo na innych platformach. Oczywiście zdarzają się tego typu sytuacje, ale raczej nie aż w tak niewielkich odstępach czasu. Tym razem poszczęściło się wszystkim komputerowym graczom lubiącym bezpłatnie dopisywać nowe tytuły do swoich bibliotek. Na raz mogą skorzystać z dwóch niezależnych promocji, dzięki którym otrzymają kopie gier na platformę Steam.



Odbierz bezpłatnie kreskówkowy symulator bombowca Bomber Crew w serwisie Steam

Sympatyczna (choć to słowo nie do końca pasuje z powodu wojennej tematyki, nawet mimo lekkiej oprawy) produkcja, w której zarządzamy swoją ekipą pilotów alianckiego bombowca z czasów II wojny światowej. Musimy dbać o wiele aspektów naszego bojowego samolotu. Gra ma nawet cechy uproszczonego symulatora. W regularnej cenie kosztuje na Steam 79,99 złotych.

Aby odebrać za darmo Endless Space 2, trzeba mieć konto w serwisie społeczności CoH i połączyć je z profilem Steam / Foto: CoH @ Twitter

W przypadku Endless Space 2 sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Trzeba mieć konto w serwisie społeczności Company of Heroes lub ogólnie Relica, a także być zapisanym do firmowego newslettera. To jeszcze nie wszystko, bo gra nie jest odbierana jako klucz na Steam, tylko dopisywana do profilu przez nasze konto w serwisie wydawcy. Należy połączyć Steam w menu profilu Relic/Company of Heroes. Jeśli spełniacie wszystkie wymogi, tona stronach społeczności Company of Heroes możecie odebrać nagrodę. Pełna instrukcja w języku angielskim, która tłumaczy krok po kroku dopisywanie gry do konta dostępna jest. Nie podano informacji, do kiedy trwa promocja z Endless Space 2.