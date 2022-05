Wiedźmin: Pogromca potworów z ogromną aktualizacją. Gracze są oburzeni zmianami

Update spotkał się ze skrajnym niezadowoleniem konsumentów.

Wiedźmin: Pogromca potworów ze zmianami, które nie spodobały się graczom

Źródło: Sklep Play

Witchers, we have an important announcement to share with you. pic.twitter.com/GvhRvYIODb — The Witcher: Monster Slayer (@TheWitcherMS) May 27, 2022

Mobilna gra Wiedźmin: Pogromca potworów spotkała się z ogromną falą krytyki po debiucie aktualizacji oznaczonej numerem 1.2.0. Gracze nie są zadowoleni chociażby ze zmian w systemie alchemii. Pojawiły się także zarzuty odnośnie do elementów mających rzekomo zachęcać użytkowników do wydawania pieniędzy na mikropłatności.Niemalże rok już minął od premiery produkcji Wiedźmin: Pogromca potworów wykorzystującej technologię rzeczywistości rozszerzonej. Przez ten czas otrzymała ona kilka sporych rozmiarów aktualizacji i tak naprawdę nie radziła sobie najgorzej. Tak przynajmniej wynikało z ocen pozostawianych przez konsumentów w Sklepie Play oraz App Store. Teraz sytuacja uległa zmianie – o co dokładnie chodzi?Dwa dni temu (26 maja) tytuł otrzymał ogromny update dosyć diametralnie zmieniający kilka podstawowych mechanik. Przede wszystkim użytkownicy doczekali się– docelowo ma on uprzyjemnić proces progresji poprzez dawanie wrażenia czynionego postępu. Bohater z każdym poziomem otrzymuje bonusy do statystyk oraz odblokowuje umiejętności oraz receptury. Nie brakuje także obdarowywania gracza skrzyniami zawierającymi dodatkowe przedmioty i wirtualną walutę.Zdecydowano się też na. Eliksiry od teraz nie wyczerpują się po jednej walce, ale działają przez określony czas. Można też z nich korzystać bezpośrednio z poziomu ekwipunku. Jeśli zaś chodzi o specjalne stanowiska alchemiczne, to wprowadzono opcję ich naprawiania – nie znikają więc po użyciu ich kilka razy. Przy okazji rozpoczęto też proces rozwoju gry w kierunku gatunku RPG.Wszystko to nie brzmi zbyt źle, prawda? No cóż – aktualizacja w praktyce okazała się totalną katastrofą. Ocena aplikacji w Sklepie Play spadła po patchu do, co już samo w sobie powinno dać obraz tego, jak bardzo społeczność jest niezadowolona ze zmian. Głównym zarzutem są zmiany w rozgrywce, które miały zbytnio uprościć zabawę.Na znaczeniu miał stracić aspekt strategiczny podczas planowania walk –czy olejów. Gracze skarżą się też na mniejszą liczbę elementów, na które mają wpływ. Nie czują się już przez to aż tak zaangażowani w zabawę, bo coraz mniej rzeczy zależy od nich. Poza tym pojawiają się zarzuty jeśli chodzi o aspekt finansowy. Deweloperzy mają coraz usilniej zachęcać konsumentów do wydawania realnych pieniędzy.Firma Spokko chyba nieco przejęła się krytyką, bo niedługo po debiucie aktualizacji ukazał się długiczy poprawek. Głównymi przyczynami jest próba uatrakcyjnienia zabawy osobom na wysokim poziomie. Jeśli zaś chodzi o zmiany w alchemii, to tutaj zadecydować miał czynnik małego zainteresowania graczy tym systemem.