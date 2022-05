Amazon Prime Gaming na czerwiec to m.in. Far Cry 4. Poznaliśmy pełną ofertę

Nie prezentuje się ona najgorzej.



Amazon potwierdził właśnie czerwcową ofertę Prime Gaming. Już za kilka dni subskrybenci usługi otrzymają możliwość odebrania sześciu gier zupełnie bezpłatnie. Wśród udostępnionych tytułów znajdzie się chociażby hit wprost od Ubisoftu – mowa oczywiście o Far Cry 4. Na co dokładnie mogą liczyć konsumenci?



Far Cry 4 za darmo w Amazon Prime Gaming

Nie jest tajemnicą, że gracze lubią darmowe produkcje – zwłaszcza jeśli wcześniej trzeba było za nie wcześniej zapłacić. Liderem w rozdawnictwie jest rzecz jasna Epic Games Store (teraz można zgarnąć tam



Kilka dni temu internet obiegły plotki na temat czerwcowej oferty Prime Gaming. Teraz właśnie otrzymaliśmy potwierdzenie tych doniesień – to już generalnie nie pierwszy raz, kiedy tego typu nieoficjalne informacje okazują się zgodne z rzeczywistością. Już od 1 czerwca subskrybenci abonamentu Prime będą mogli odebrać m.in. Far Cry 4 z 2014 roku. Mówimy tu o wersji na launcher Ubisoft Connect. Zapewne nie wszyscy konsumenci będą z tego faktu zadowoleni. Jeśli nie mieliście jednak okazji zagrać w ten hit od francuskiego wydawcy, to teraz otrzymacie ku temu niepowtarzalną okazję.



Amazon potwierdził właśnie czerwcową ofertę Prime Gaming. Już za kilka dni subskrybenci usługi otrzymają możliwość odebrania sześciu gier zupełnie bezpłatnie. Wśród udostępnionych tytułów znajdzie się chociażby hit wprost od Ubisoftu – mowa oczywiście o Far Cry 4. Na co dokładnie mogą liczyć konsumenci?Nie jest tajemnicą, że gracze lubią darmowe produkcje – zwłaszcza jeśli wcześniej trzeba było za nie wcześniej zapłacić. Liderem w rozdawnictwie jest rzecz jasna Epic Games Store (teraz można zgarnąć tam Bioshock: Collection ). Ciekawie prezentują się także często propozycje od Amazonu i wszystko wskazuje na to, że amerykański gigant nie zawiedzie swoich klientów także i w kolejnym miesiącu.Kilka dni temu internet obiegły plotki na temat czerwcowej oferty Prime Gaming. Teraz właśnie otrzymaliśmy potwierdzenie tych doniesień – to już generalnie nie pierwszy raz, kiedy tego typu nieoficjalne informacje okazują się zgodne z rzeczywistością. Już od 1 czerwca subskrybenci abonamentu Prime będą mogli odebrać m.in.. Mówimy tu o wersji na launcher Ubisoft Connect. Zapewne nie wszyscy konsumenci będą z tego faktu zadowoleni. Jeśli nie mieliście jednak okazji zagrać w ten hit od francuskiego wydawcy, to teraz otrzymacie ku temu niepowtarzalną okazję.

Oczywiście to nie wszystko, co Amazon przygotował dla swoich klientów. Oprócz Far Cry 4, otrzymamy także dostęp do pięciu innych gier.