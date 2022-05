Gry z efektem 3D bez okularów. Nowy laptop Acer Predator Helios 300 zadziwia

Daying Light, Wiedźmin 3, Forza Horizon, God of War - to tylko kilka z 50 tytułów, w które będziemy mogli pograć z efektem 3D na nowych laptopach Predator Helios 300 od Acera.



Producent zapowiedział właśnie, że Helios 300 będzie obsługiwać specjalną technologię, która nie wymaga wykorzystania specjalnych okularów do gry w 3D. Znamy szczegółową listę tytułów, które będą dostępne przy starcie aplikacji do gry w trzech wymiarach.



Potężny laptop w specjalnej edycji

Predator Helios 300 SpatialLabs Edition (PH315-55s) to laptop gamingowy, który zostanie wyposażony w specjalną aplikację SpatialLabs TrueGame. Dzięki niej, gry kompatybilne z technologią 3D dosłownie przeniosą graczy w nowy wymiar rozgrywki.



Helios 300 w najmocniejszych zestawieniach będzie wyposażony w procesor Intel Core i9 12 generacji, grafikę NVIDIA GeForce RTX 3080, 32 GB pamięci DDR5-4800 oraz dyski PCIe NVMe 4. generacji w macierzy RAID 0.



Predator Helios 300 SpatialLabs Edition (PH315-55s)



Całość ma wspierać system dwóch wentylatorów, z czego jeden z nich to wentylator 3D AeroBlade 5. generacji, który skutecznie będzie chłodzić wnętrze laptopa. Dodatkowo pojawi się też specjalna pasta termiczna na bazie ciekłego metalu oraz wykorzystana zostanie technologia Acer CoolBoost.



Predator Helios 300 SpatialLabs Edition (PH315-55s)



Jak działa 3D od Acera?

SpatialLabs TrueGame to aplikacja, która wprowadza stereoskopowy obraz 3D do świata gier, dając graczom możliwość doświadczenia swoich ulubionych tytułów w zupełnie nowej odsłonie i jakości. Jest to możliwe dzięki temu, że gry są w większości przypadków tworzone z myślą o środowisku trójwymiarowym: programiści zawierają w kodzie informacje o głębi w każdej opracowanej scenie i w każdym obiekcie, który tworzą. SpatialLabs korzysta z tych informacji, by generować świat gry w stereoskopowym trybie 3D.



Kiedy aplikacja trafi na rynek, dla każdej z ponad 50 współczesnych i klasycznych gier dostępny będzie specjalny, wstępnie skonfigurowany profil 3D, który umożliwi graczom wejście w świat swoich ulubionych gier tym razem w trybie 3D. Producent zapewnia, że profile dla kolejnych tytułów będą dodawane na bieżąco.



Choć profile te zawierają cały szereg informacji, a optymalizacja każdego z nich wymaga znacznego nakładu pracy, sama platforma jest przyjazna dla użytkownika. Po uruchomieniu aplikacji TrueGame, wystarczy po prostu przejść do wybranego tytułu i nacisnąć przycisk ‘Play’. Aplikacja zajmie się resztą. Wszystkie niezbędne pliki gry zostaną uruchomione automatycznie w systemie użytkownika przy jednoczesnej aktywacji profilu TrueGame 3D, dzięki której gra uruchomi się w stereoskopowym trybie 3D. Co ważne nowe monitory mogą służyć także jako standardowy ekrany 4K.



Lista gier, które mają być dostępne na starcie aplikacji SpatialLabs TrueGame:





- Abzu

- AMID EVIL

- Anno: Mutationem

- BioShock Infinite

- Black Mesa

- Borderlands 2

- Borderlands Game of the Year Enhanced

- Bright Memory: Infinite

- Bulletstorm: Full Clip Edition

- Call of Juarez: Gunslinger

- Darksiders III

- Dying Light

- Elite Dangerous

- Firewatch

- Forza Horizon 4

- Forza Horizon 5

- Ghostrunner

- God of War

- GodFall

- Hob

- Injustice 2

- Kena Bridge of Spirits

- Maneater

- Max Payne 3

- Metro 2033 Redux

- Metro: Last Light Redux

- My Friend Pedro

- Need for Speed Heat

- NieR Replicant™ ver.1.22474487139...

- No Man's Sky

- Psychonauts 2

- QuakeRaji: An Ancient Epic

- Remnant: From the Ashes

- Serious Sam 4

- Serious Sam: Siberian Mayhem

- Shadow of the Tomb Raider

- Shadow Warrior 2

- SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated

- Spyro™ Reignited Trilogy

- The Forgotten City

- The Surge 2

- The Witcher 3: Wild Hunt

- Tiny Tina's Wonderland

- Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2

- Trine 2

- Trine 3

- Trine Enchanted Edition

- TUNIC

- What Remains of Edith Finch

- Yooka-Laylee and the Impossible Lair



Źródło: Acer

