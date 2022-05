Minecraft 1.19 zadebiutuje niebawem. Mojang podał datę

The Wild Update - nowości

Minecraft 1.19 – premiera

Prace nad kolejną dużą aktualizacją do Minecrafta trwały miesiącami, ale w końcu wiemy, kiedy ta aktualizacja, znana jako The Wild Update, zadebiutuje. Mojang ujawnił już bowiem datę jej premiery. Ta jest niespodziewanie blisko, bardzo blisko.The Wild Update, która zaktualizuje Minecrafta do wersji 1.19 została zapowiedziana 16 października 2021 roku, w ramach wydarzenia Minecraft Live 2021. Wprowadzi ona do gry wiele nowości. Będą to między innymi nowe biomy, także podziemny, nowe drzewa i nowe moby, w tym przerażający Nadzorca, Otuszek, a także żaby. Ważną częścią nowego podziemnego biomu, mrocznej głębi, mają być prawdawne miasta, czyli nowy typ ruin.Rzecz jasna, The Wild Update to cały szereg nowych bloków, przedmiotów i materiałów. Będą one ściśle powiązane z nowymi biomami. Na przykład, na namorzynowych bagnach znajdziemy namorzyny, z których pozyskamy chociażby namorzynowe pniaki, z których stworzymy namorzynowe deski.Warto wspomnieć, że wszystkie wymienione elementy miały być częścią poprzedniej aktualizacji Minecrafta, aktualizacji do wersji 1.18 znanej jako Caves and Cliffs Update. Microsoft zdecydował się jednak podzielić tamtą aktualizację na dwie części, ze względu na skalę planowanych zmian i tak oto w jego planach znalazła się aktualizacja The Wild Update.Jak poinformował Mojang, Minecraft otrzyma aktualizację The Wild Update i zostanie ulepszony do wersji 1.19 już 7 czerwca, czyli za mniej niż dwa tygodnie. Dotyczy to zarówno Minecraft: Java Edition przeznaczonego na komputery z systemami Windows, mac OS i Linux, jak i Minecraft: Bedrock Edition przeznaczonego na konsole Xbox, PlayStation, Nintendo Switch i urządzenia z systemami iOS, Android i Windows.Co istotne, klienta gry Minecraft możesz pobrać za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniemW tej chwili trudno przewidzieć, co wprowadzi do Minecrafta kolejna duża aktualizacja. To dlatego, że Mojang jej jeszcze nawet nie zapowiedział. Mam szczerą nadzieję, że nastąpi to jeszcze w tym roku.Co jeszcze chciałbyś zobaczyć w Minecrafcie? Świetnie byłoby, gdyby w grze pojawił się system zmiany pór roku, nowy wymiar czy nowe struktury. Warto byłoby też zaktualizować kilka istniejących już biomów, na przykład biom pustynny. Poza tym, nowych mobów i zwierząt nigdy za wiele, zwłaszcza tych podwodnych.Źródło: Mojang , fot. tyt. Mojang