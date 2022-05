Od teraz w The Sims 4 można personalizować... zaimki simów

Wybór zaimków w The Sims 4

"Istnieje sporo złożoności w kwestii tego, jak różne języki i kręgi kulturowe używają zaimków, więc potrzebujemy dodatkowego czasu, aby zbadać, jak prawidłowo zintegrować reguły gramatyczne z innymi językami, w których dostępna jest gra"

Uwielbiana przez miliony na całym świecie gra The Sims 4 właśnie wzbogaciła się o opcję, która wywołała wielkie zamieszanie w sieci. Electronic Arts zrobiło kolejny duży krok w stronę uczynienia z niej produkcji "przyjaznej dla wszystkich". Od teraz gracze mają możliwość dostosowania zaimków dla tworzonych przez siebie Simów. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, podpowiadam: od pewnego czasu proponuje się, aby na przykład do osób niebinarnych nie zwracacać się za pomocą zaimków określających ich płeć.Od ponad 22 lat inkluzywność stanowi podstawową wartość w serii The Sims. Już w 2000 roku gra pozwalała na małżeństwa Simów tej samej płci. Teraz jej twórcy stwierdzili, że dobrze byłoby wprowadzić personalizowalne zaimki w najnowszej odsłonie serii. W tym celu nawiązano współpracę z inicjatywami It Gets Better Project oraz GLAAS.Niestety, personalizowalne zaimki trafiły wyłącznie do angielskojęzycznego wydania gry. Jawny przejaw dyskryminacji. Nieładnie, EA. Na szczęście dowiedzieliśmy się, że zespół pracuje już nad ulepszeniem funkcji i udostępnienie jej w większej liczbie języków.- powiedział John Faciane z EA.Uważa się, że wpływ na decyzję EA o zmianie miał streamer i ambasador It Gets Better, Momo Misfortune, który od początku ubiegłego roku cyklicznie prosił producenta na Twitterze o wprowadzenie omawianej tu opcji. Jego petycja na Change.org zgromadziła 22 856 podpisów.Źródło: EA