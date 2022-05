„Wiedźmin 4” już wkrótce. Ruszyła preprodukcja gry

To świetna wiadomość dla wszystkich fanów.

Ruszyła preprodukcja kolejnego Wiedźmina

CD PROJEKT poinformowało o rozpoczęciu kolejnego etapu prac nad nową grą osadzoną w wiedźmińskim uniwersum. Mowa tu o preprodukcji – procesie, podczas którego zespół skupi się na tworzeniu odpowiedniej dokumentacji. To ona posłuży potem do opracowywania finalnego wyglądu i założeń nadchodzącej produkcji. Co to oznacza dla konsumentów?Pewien czas temu CD PROJEKT zapowiedział, czyli otwarcie zupełnie nowej sagi jeśli chodzi o wiedźmińskie opowieści. Nie wiemy praktycznie nic na temat tej gry i zapewne jeszcze przez dłuższy czas pozostanie ona słodką tajemnicą. Dlatego też zapewne każde doniesienie na jej temat będzie budzić medialne zainteresowanie i nie ma w tym nic dziwnego.Tak jest właśnie i w tym przypadku, kiedy to pojawiły się najnowsze wyniki finansowe grupy CD PROJEKT. Wśród przekazanych informacji na temat najbliższych planów wspomniano także o kolejnym Wiedźminie. Jak się okazuje,. Oznacza to, że zespół zajmie się teraz opracowywaniem zestawu dokumentów mających na celu objaśnienie wszelkich elementów, które znajdą się w produkcji – także koncepcji mogących nigdy nie zostać wykorzystanymi.