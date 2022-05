Trylogia BioShock w tym remastery za darmo na Epic Games Store

Znów Epic Games Store postawił na duże produkcje. Po darmowym Borderlads 3 tydzień temu, tym razem na platformie możemy zdobyć BioShock The Collection, czyli aż trzy gry w ulepszonej wersji (remastery lub ze wszystkimi dodatkami). Znów Epic Games Store postawił na duże produkcje. Po, tym razem na platformie możemy zdobyć BioShock The Collection, czyli aż trzy gry w ulepszonej wersji (remastery lub ze wszystkimi dodatkami).



BioShock: The Collection, czyli BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered i BioShock Infinite: The Complete Edition

Aż trzy gry z serii BioShock zupełnie za darmo. W BioShock: The Collection znajdziemy dwie pierwsze zremasterowane edycje BioShock Remastered i BioShock 2 Remastered oraz trzecią część ze wszystkimi dodatkami pod postacią BioShock Infinite: The Complete Edition. Co ważne pakiet dodatkowo wymaga pobrania i zainstalowania programu 2K Launcher w przypadku systemu operacyjnego Windows 10 i nowszego. Niestety według opisu na stronie Epica, nie ma w nim polskiej wersji językowej.





Jak można przeczytać na karcie produktu - "Poznaj wielokrotnie nagradzaną serię BioShock. Poznaj niezapomniane światy i niezwykle złożone historie znane z wielokrotnie nagradzanej serii BioShock Udaj się w podróż do miast Rapture i Columbia w grach BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered i BioShock Infinite: The Complete Edition, ciesząc się kompletną dodatkową zawartością dla jednego gracza. Gdzieś tam zawsze jest latarnia, człowiek i miasto. Walcz o przetrwanie i przechytrz wrogów, zarówno w głębinach, jak i wysoko w chmurach."



Odbierz za darmo trzy BioShocki na Epic Games Store, a za tydzień znów niespodziankę

Tradycyjnie w celu bezpłatnego odebrania promocyjnych gier z Epic Games Store, musicie wejść na główną stronę platformy i zjechać widokiem niżej aż do sekcji z darmowymi grami. Ewentualnie od razu przejść do karty produktu Bioshock: The Collection pod tym linkiem. Po zalogowaniu się na swój profil, trzeba nacisnąć na przycisk z napisem "Pobierz". Po kilku dodatkowych ruchach, cała kolekcja (wszystkie trzy gry są dostępne jako jeden produkt) zagości na stałe na naszym koncie i to bez żadnych kosztów. Alternatywnie możecie poszukać jej w dziale sklepu launchera Epic Games Store (pobierz z naszej bazy).



Jak można przeczytać na karcie produktu - "Poznaj wielokrotnie nagradzaną serię BioShock. Poznaj niezapomniane światy i niezwykle złożone historie znane z wielokrotnie nagradzanej serii BioShock Udaj się w podróż do miast Rapture i Columbia w grach BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered i BioShock Infinite: The Complete Edition, ciesząc się kompletną dodatkową zawartością dla jednego gracza. Gdzieś tam zawsze jest latarnia, człowiek i miasto. Walcz o przetrwanie i przechytrz wrogów, zarówno w głębinach, jak i wysoko w chmurach."Tradycyjnie w celu bezpłatnego odebrania promocyjnych gier z Epic Games Store, musicie wejść na główną stronę platformy i zjechać widokiem niżej aż do sekcji z darmowymi grami. Ewentualnie od razu przejść do karty produktu. Po zalogowaniu się na swój profil, trzeba nacisnąć na przycisk z napisem "Pobierz". Po kilku dodatkowych ruchach, cała kolekcja (wszystkie trzy gry są dostępne jako jeden produkt) zagości na stałe na naszym koncie i to bez żadnych kosztów. Alternatywnie możecie poszukać jej w dziale sklepu launchera

Za tydzień kolejna tajemnicza gra, zapewne znów hit z pierwszej ligi / Foto: własne - Epic Games Store



Macie czas do przyszłego czwartku, dokładnie do 2 czerwca do godziny 17:00. Po tym momencie oferowana promocyjna gra będzie zmieniona, ale nie wiemy na jaką. Epic Games Store stosuje teraz znów tajemnicze podejście bez zapowiedzi. To zwiastuje niezłe hity z pierwszej ligi. Jak na razie faktycznie tak jest - obecnie za sprawą kolekcji BioShock, a tydzień temu Borderlands 3.



Macie czas do przyszłego czwartku, dokładnie. Po tym momencie oferowana promocyjna gra będzie zmieniona, ale nie wiemy na jaką. Epic Games Store stosuje teraz znów tajemnicze podejście bez zapowiedzi. To zwiastuje niezłe hity z pierwszej ligi. Jak na razie faktycznie tak jest - obecnie za sprawą kolekcji BioShock, a tydzień temu Borderlands 3.

Właśnie rozpoczęła się Mega Wyprzedaż Epica i kupony ze zniżką na kolejne 25 proc. / Foto: własne - Epic Games Store



Warto też przypomnieć o kuponach obniżających o 25 proc. cenę gier, o ile wartość koszyka wynosi co najmniej 59,99 złotych. Jeśli jeszcze nie macie kuponu, to dostaniecie go przy każdym zakupie lub odbiorze bezpłatnej gry, także już po jego wykorzystaniu. I tak aż do zakończenia wyprzedaży, czyli do 16 czerwca 2022 roku. Tak, w takim razie możecie liczyć na podwójną przecenę, o ile dana produkcja będzie dodatkowo kwalifikowała się na kupony.





Zobacz również: Czekacie na GTA VI? Rockstar nie musi, GTA V z kolejnymi milionami sprzedaży



Źródło i foto: Epic Games Store / własne Źródło i foto: Epic Games Store / własne

Kolejne hity zupełnie bezpłatnie.