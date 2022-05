Netflix jeszcze w maju doda cztery nowe gry. Użytkownicy będą zadowoleni

Możemy liczyć na chociażby kultowego Moonlightera.

Netflix zaktualizował swoją bibliotekę gier

Netflix ogłosił właśnie wprowadzenie na platformę czterech kolejnych gier mobilnych. Użytkownicy otrzymają możliwość zagrania w m.in. Eksplodujące Kotki, adaptację kultowej produkcji karcianej. Poza tym subskrybenci mogą liczyć na Moonlighter – produkcję, za której dystrybucję odpowiedzialne jest polskie studio 11 Bit Studios.W ostatnim czasie Netflix nie ma się zbyt dobrze. Spadki aktywnych użytkowników , anulowanie popularnych seriali, masowe zwolnienia – to wyłącznie przykłady niezbyt optymistycznie nastawiających informacji na temat streamingowego giganta. Poza tym już niedługo możemy spodziewać sięoraz… dynamicznego rozwoju biblioteki dostępnych gier. Ten drugi cel realizowany jest właśnie na naszych oczach.Jak wynika z opublikowanego oświadczenia, do usługi trafiły wczoraj (24.05), do których dostęp uzyskać można za pośrednictwem mobilnej aplikacji Netflixa. Czwarty tytuł zadebiutuje już za kilka dni, bo 31 maja. Na co dokładnie mogą liczyć subskrybenci? Przede wszystkim na gręwydaną przez rodzime. Jest to RPG akcji z elementami rougelike’a, gdzie zadaniem użytkownika jest kierowanie sprzedawcą, którego największym marzeniem jest zostanie bohaterem.Walczymy więc z potworami, a łupy przedajemy okolicznym mieszkańcom. Moonlighter został oryginalnie wydany w 2018 roku na większość platform – teraz doczekaliśmy się mobilnego odpowiednika tego popularnego tytułu. Można go bez problemu pobrać bez dodatkowych opłat na urządzenia z Androidem oraz iOS – oczywiście wyłącznie wtedy, kiedy jesteście aktywnymi subskrybentami Netflixa.