PS Plus będzie świetny dla fanów klasycznych gier. Pojawiły się ciekawe doniesienia

Produkcje zostaną odpowiednio ulepszone.



Nadchodzące odświeżenie PlayStation Plus obejmie również dodanie do cyfrowego sklepu wielu klasycznych produkcji. Jak się okazuje, gry te będzie można nabyć oddzielnie, a co więcej – zostaną one wyposażone w szereg usprawnień, co uprzyjemni zabawę w m.in. wyższej rozdzielczości. Na co dokładnie muszą przygotować się konsumenci?



Klasyczne gry w PS Plus otrzymają sporo usprawnień

Już za niecały miesiąc odbędzie się premiera przeprojektowanego PS Plus na terenie Europy. Użytkownicy otrzymają do wyboru trzy progi subskrypcyjne oferujące przeróżne benefity. Mowa tu chociażby o pokaźnej bibliotece gier z każdej generacji konsol. Wszystko wskazuje na to, że szczególnie powinni ucieszyć się fani klasycznych tytułów.



Malezyjscy konsumenci zaczęli odkrywać dosyć istotne informacje na temat nadchodzących zmian w PS Plus. Okazuje się, że do abonamentu zmierza jeszcze więcej gier wydanych pierwotnie na PS1 oraz PSP. Oferta cyfrowego sklepu wzbogaciła się o chociażby Ridge Racer 2 i Oddworld: Abe’s Oddysee. Sony zaznacza jednak, że produkcje mogą nieco różnić się od tego, co doświadczyliśmy na klasycznym PlayStation. Niektóre funkcje mogą z kolei powodować nawet nieprawidłowe działanie gier – ma to zostać rzecz jasna w przyszłości naprawione.



Pojawiły się też wzmianki o Worms Armageddon i Worms World Party. Tutaj ważna jest informacja, że ta druga produkcja otrzyma… wszystkie tryby offline oraz online. Jest to więc jasne sugerowanie przywrócenia multiplayera w klasycznych tytułach – fani niewątpliwie byliby zadowoleni, gdyby ta informacja została w pełni potwierdzona. Dodatkowo te wszystkie pozycje z PS1 czy PSP nie mają być poza abonamentem aż takie drogie. Mowa tu o cenach w przedziale od 20 do 50 złotych!