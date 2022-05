STALKER 2 nadal powstaje. Wojna nie przeszkodziła deweloperom

Twórcy gry opublikowali bardzo ważne oświadczenie.

GSC Game World ponownie pracuje nad S.T.A.L.K.E.R. 2

Źródło: Discord

Osoby pracujące w studiu GSC Game World poinformowały o wznowieniu prac nad grą S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. To dobra wiadomość – pewien czas temu nie było wiadomo czy produkcja w ogóle powstanie. Wszystko rzecz jasna z powodu trwającej wciąż inwazji Rosji na Ukrainę. Co dokładnie powiedzieli deweloperzy?Wojna u naszych wschodnich sąsiadów wciąż się toczy i raczej nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miała się ona zakończyć. Sytuacja zmusiła miliony osób do opuszczenia ojczyzny lub rozpoczęcia walki o jej przyszłość. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele lokalnej branży gamingowej, między innymi twórcy popularnej serii gier osadzonej w realiach postapokaliptycznych.W marcu informowaliśmy Was, że studio GSC Game World zostało zmuszone do wstrzymania prac nad drugą odsłoną cyklu S.T.A.L.K.E.R. i tak naprawdę nie było wiadomo czy tytuł kiedykolwiek ujrzy światło dzienne – siedziba ukraińskiej firmy znajduje się bowiem w Kijowie i twórcy musieli z dnia na dzień zmienić swoje priorytety. Teraz jednak pojawiło się dosyć spore światełko w tunelu.Na oficjalnym Discordzie przekazano informację na temat. Jest ona dosyć lakoniczna i stanowi wyłącznie krótką odpowiedź na pytanie jednego z użytkowników, ale najważniejsze, że się pojawiła. Nie podano jakichkolwiek szczegółów, więc trudno określić np. skalę opóźnienia daty premiery gry. Ta być może zostanie podana już 12 czerwca podczas wirtualnego wydarzenia Xbox & Bethesda Games Showcase. Na razie jednak pozostaje uzbroić się w cierpliwość i nie wysuwać pochopnych wniosków.Miesiąc temu pojawiły się pogłoski jakoby GSC Game World miało przenieść swoją siedzibę do Czech i stamtąd kontynuować prace nad grą– doniesienia te nie zostały jednak oficjalnie potwierdzone. Na ten moment wiemy jedynie, że produkcja nadal powstaje i chyba ta wiadomość powinna ucieszyć wszystkich fanów tego postapokaliptycznego uniwersum.Oczywiście pozostaje mieć przy okazji nadzieję, że deweloperzy nie zostaną po raz kolejny raz zmuszeni do wstrzymania produkcji.Źródło: GSC Game World