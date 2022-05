TikTok inwestuje w gaming. Użytkownicy spędzą jeszcze więcej czasu na platformie

Pojawiły się nowe plany na zaangażowanie internautów.

TikTok otrzyma gry i usprawnienia transmisji na żywo

Disco Loco od Zyngi może trafić na TikToka | Źródło: Zynga

TikTok najprawdopodobniej rozpoczął właśnie testy obsługi gier HTML5, które mają być kolejnym sposobem na zatrzymanie użytkowników przy aplikacji nieco dłużej. Dodatkowo ma pojawić się mobilna produkcja LIVE umożliwiająca twórcom angażowanie swoich widzów podczas transmisji na żywo. Czy taki plan ma szansę powodzenia? TikTok to obecnie najszybciej rozwijająca się platforma społecznościowa na świecie i ten stan rzeczy raczej zbyt prędko nie ulegnie zmianie. Deweloperzy nie mogą jednak spocząć na laurach i zrezygnować z dodawania nowych funkcjonalności. Użytkownicy regularnie potrzebują poczuć powiew świeżości i jak się okazuje – już niedługo mają go otrzymać. Nie wszyscy będą jednak tym szczególnie zainteresowani.Jak wynika z raportu agencji Reuters , firma ByteDance planuje zainwestować w branżę gamingową. Podobno, lecz TikTok zaprzeczył tym doniesieniom. Tak czy inaczej, strategia platformy ma być dosyć specyficzna i oprócz typowych produkcji internetowych obejmować także specjalne tytuły LIVE mające na celu zbliżyć społeczność. O co dokładnie chodzi?Pomniejsze gry mają zostać dostosowane do formatu transmisji na żywo tak, by wzmocnić więź pomiędzy twórcami i ich widzami. Jedną z takich produkcji ma być, czyli po prostu rysowane kalambury. Gracze otrzymają słowa i będą rysować na ekranie to, co widzą. Zadaniem pozostałych widzów będzie rzecz jasna zgadnięcie ukrytego wyrazu.Poza tym twórcy prawdopodobnie otrzymają opcję udostępniania ekranu, co pozwoli na udostępnianie tego, co znajduje się na wyświetlaczu smartfonu w czasie rzeczywistym – w tym kamery, dźwięku, powiadomień itd. Ma to pozwolić na zwiększenie kreatywności transmisji na żywo. To jednak nie wszystko! Użytkownicy otrzymają. Po upływie określonego czasu otworzą się one i rozdadzą losowym użytkownikom garść monet. Ma to pomóc w zachęceniu widzów do nie wychodzenia z transmisji.Wracając jeszcze na chwilę do gier – TikTok na razie nie ma zbudowanej pokaźnej bazy produkcji, będzie więc korzystał z bazy ByteDance, która posiada katalog prostych gier mobilnych. Poza tym, która została ogłoszona w ubiegłym roku. Spodziewać się możemy więc debiutu tytułów od tego dewelopera. TikTok swego czasu uruchomił też grę Garden of Good stworzoną wraz z organizacją non-profit Feeding America. Był to swoisty eksperyment i wszystko wskazuje na to, że się powiódł.Nie wiadomo kiedy TikTok zdecyduje się na wdrożenie gier do swojej platformy – może to równie dobrze stać się za kilka miesięcy, jak i za rok. Należy więc uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać na oficjalne doniesienia w sprawie.Źródło: TechCrunch , Reuters