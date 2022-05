Borderlands 3 za darmo w Epic Games. Firma konkretnie zaszalała rozdając taki hit

Epic Games Store uderzył z wielką siłą wraz z pierwszą grą niespodzianką. Już tydzień temu przy rozdawaniu Jotun, Prey i Redout na Epic Games Store, miałem przeczucie, że firma przygotuje coś specjalnego. W końcu można się tego było spodziewać z racji ponownego wejścia w brak zapowiedzi i serwowanie niespodzianek. Jednak nie myślałem, że będzie to gra o tak wielkiej wadze, jak ostatnia bardzo ciepło przyjęta część serii Borderlands (nie licząc nowego spin-offa Tiny Tina's Wonderlands). Epic Games Store uderzył z wielką siłą wraz z pierwszą grą niespodzianką. Już tydzień temu przy rozdawaniu, miałem przeczucie, że firma przygotuje coś specjalnego. W końcu można się tego było spodziewać z racji ponownego wejścia w brak zapowiedzi i serwowanie niespodzianek. Jednak nie myślałem, że będzie to gra o tak wielkiej wadze, jak ostatnia bardzo ciepło przyjęta część serii Borderlands (nie licząc nowego spin-offa Tiny Tina's Wonderlands).



Absolutna rewelacja. Borderlands 3, czyli strzelanka z elementami RPG zupełnie bezpłatnie na Epicu

Zapewne znacie serię Boderlands, ale dla formalności przytoczę opis z karty produktu na Epic Games Store. - "Oryginalna strzelanka z łupami powraca i zawiera bazyliony giwer oraz zupełnie nową przygodę napędzaną chaosem! Przebij się przez nowe planety i wrogów jako jeden z czworga całkowicie nowych Vault Hunterów - poszukujących skarbów kozaków z pogranicza, z których każdy posiada zaawansowane drzewo umiejętności, zdolności i personalizacje. Graj solo lub ze znajomymi, zmierz się z szalonymi wrogami, zgarnij mnóstwo łupów i ocal swój dom od najbardziej bezwzględnych przywódców sekt w całej galaktyce."





"Powstrzymaj fanatyczne Bliźniaki Calypso przed zjednoczeniem klanów bandytów i zdobyciem największej władzy w galaktyce. Wciel się w jednego z czworga nowych niepowtarzalnych Vault Hunterów, z których każdy posiada własne niepowtarzalne zdolności, styl gry, zaawansowane drzewo umiejętności i mnóstwo opcji personalizacji. Wszyscy Vault Hunterzy potrafią siać chaos w pojedynkę, ale dopiero w drużynie są naprawdę nie do zatrzymania."



Odbierz bezpłatnie Borderlands 3 na Epic Games Store, masz na to dokładnie tydzień

Tak jak zwykle, aby być w posiadaniu darmowych promocyjnych gier z Epic Games Store, należy udać się na główną stronę platformy i zjechać widokiem nieco niżej do sekcji "Bezpłatne gry". Ewentualnie od razu wejść na kartę produktu danego tytułu (pod tym linkiem dla Borderlands 3). Później logujemy się na swoje konto i aktywujemy przycisk z napisem "Pobierz". Po kilku dodatkowych ruchach, gra będzie na stałe przypisana do naszego konta. Alternatywnie można jej poszukać w dziale sklepu launchera Epic Games Store (pobierz z naszej bazy).



Tak jak zwykle, aby być w posiadaniu darmowych promocyjnych gier z Epic Games Store, należy udać się na główną stronę platformy i zjechać widokiem nieco niżej do sekcji "Bezpłatne gry". Ewentualnie od razu wejść na kartę produktu danego tytułu (pod). Później logujemy się na swoje konto i aktywujemy przycisk z napisem "Pobierz". Po kilku dodatkowych ruchach, gra będzie na stałe przypisana do naszego konta. Alternatywnie można jej poszukać w dziale sklepu launchera

Właśnie rozpoczęła się Mega Wyprzedaż Epica i kupony ze zniżką na kolejne 25 proc. / Foto: własne - Epic Games Store



Macie na to czas do kolejnego czwartku 26 maja do godziny 17:00. Wtedy też Epic Games Store zaktualizuje ofertę. Nie wiemy, jaka będzie kolejna rozdawana gra, ale ciągłe trzymanie użytkowników w niepewności może sugerować, że kolejny raz dostaniemy coś ekstra. Na platformie ruszyła też Mega Wyprzedaż Epic, która kończy się 16 czerwca 2022 roku. Możecie znaleźć w niej sporo gier w niższych cenach. W dodatku wraz z odbiorem Borderlands 3 (lub kolejnego darmowego tytułu w kolejnych tygodniach), otrzymujemy też kupon zniżkowy na 25 proc. zawartości koszyka, o ile wynosi co najmniej 59,99 złotych. A po zakupie z jego udziałem dostaniemy kolejny voucher.





