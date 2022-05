Pierwszy Wiedźmin i paczka zawartości za darmo na GOG. Promocje na urodziny serii

W tym tygodniu CD Projekt RED i growy Wiedźmin obchodzi aż dwie rocznice. Wczoraj minęło 11 lat od dnia premiery Wiedźmina 2: Zabójcy Królów, a jutro Wiedźmin 3: Dziki Gon będzie miał już 7 lat. Do majowej tradycji nie zalicza się tylko pierwsza część, która gości na dyskach komputerów od 26 października 2007 roku. Z tej okazji CD Projekt ma dla fanów kilka ciekawych okazji. W tym pierwszą część serii swoich RPG za darmo, tak samo jak paczkę wiedźmińskich dodatków, a do tego promocje na inne tytuły z uniwersum.

Pierwszej odsłony growego Wiedźmina od CD Projekt RED chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Właśnie od niego zaczęła się elektroniczna saga w świecie znanego zabójcy potworów - wykreowanego w prozie Andrzeja Sapkowskiego. Jeśli zainstalujecie launcher, to znajdziecie w nim promocję z możliwą do odebrania grą Wiedźmin - Edycja Rozszerzona. Na samej platformie GOG (przez stronę internetową, bez launchera) cena wynosi 4,49 złotych, a regularnie 29,99 złotych.

Szukacie tego banneru na głównej stronie GOG, dzięki jego aktywacji odbierzecie The Witcher Goodies Collection / Foto: GOG - własne

Nie masz jeszcze jakiś gier na PC z wiedźmińskiej kolekcji? Na GOG znajdziesz je w wyjątkowo dobrych cenach

Dodatkowo za darmo możecie stać się posiadaczami The Witcher Goodies Collection (, przed odebraniem trzeba zalogować się na swój profil GOG). Po kliknięciu w odbiór paczki, strona zaprowadzi nas na główną witrynę GOG, gdzie trzeba aktywować specjalny banner i tym samym zapytać się do firmowego newslettera GOG. W skład pakietu wchodzą między innymi tapety, ikony, muzyka, artworki, wideo powiązane z grą i inne atrakcje, w tym w polskiej wersji językowej.Jeśli chcecie zaopatrzyć się na polskiej platformie GOG we wszystkie gry powiązane z Wiedźminem w wersjach DRM-free (i z obsługą launchera GOG Galaxy), także niewchodzące w skład głównej trylogii, to całość kosztuje tylko 65,97 złotych. Warto zaznaczyć, że cena wychodzi na takich poziomie uwzględniając darmową jedynkę i kupno trójki od razu z dodatkami jako Edycji Gry Roku.znajdziecie wszystkie wiedźmińskie promocyjne oferty na GOG. Akcja trwa do końca tygodnia, czyli dokładnie. Przy okazjiznajdziecie przydatne inne atrakcje jak np. wiedźmiński test, wywiad i ciekawostki.