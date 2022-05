Wielkie emocje i niekończąca się zabawa, czyli najlepsze gry na PS4

Konsola PS4 – nieograniczone źródło dobrej zabawy!

Najlepsze gry na PS4 , czyli as w rękawie Sony

FIFA, czyli najlepsza gra sportowa

Niemal każdy miłośnik wirtualnych światów i emocjonującej rozrywki ma konsolę Sony lub rozważa jej zakup.

Wydana w 2013 roku konsola PlayStation 4 doczekała się dwóch nowszych wersji – PlayStation 4 Slim w 2016 roku oraz PlayStation 4 Pro, również w 2016 roku. Wersja Slim wyróżnia się mniejszymi gabarytami; jest lżejsza i bardziej energooszczędna. Wersja Pro z kolei jest wyposażona w podzespoły o większej mocy umożliwiające korzystanie z technologii 4K i zapewniające lepsze działanie gier z grupy VR.



Wśród wielu zalet PS4 warto wymienić m.in.:





aktualizacje systemu i gier pobierane w tle, dzięki którym konsola jest zawsze gotowa do działania.

granie podczas pobierania – w produkcje zakupione w sklepie PlayStationStore możemy grać już podczas pobierania na konsolę.

piękne, żywe kolory, jakie zapewnia technologia HDR (różnica w barwach będzie widoczna na pierwszy rzut oka).

zapisywanie gier, aplikacji, zrzutów ekranu i filmów na dyskach o pojemności 500 GB i 1 TB.

Blu-Ray wraz z możliwością odtwarzania filmów w jakości 4K.



Dodatkowo kontroler do konsoli PS4, czyli bezprzewodowy DUALSHOCK 4 jest bardzo intuicyjny i wygodny w użytkowaniu. Dzięki niemu granie jest niezwykle komfortowe za sprawą świetnie zintegrowanego czujnika ruchu i sterowaniu dotykiem. To wszystko jest okraszone eleganckim designem kontrolera i widocznym paskiem świetlnym. Oprócz tego dzięki przyciskowi SHARE można szybko pochwalić się innym graczom naszymi najwspanialszymi chwilami z rozgrywki. Do tego dochodzi imponująca biblioteka gier.



Duży wybór gier dla pojedynczego gracza z wciągającą fabułą znajdziesz na https://www.euro.com.pl/gry-playstation-4.bhtml.

Najlepsze gry na PS4, czyli as w rękawie Sony



Od wielu lat największy atut konsoli Sony to duża liczba znakomitych gier na wyłączność, w które nie zagramy ani na komputerach PC, ani na konsolach konkurencji. The Last of Us Part II, Bloodborne, Uncharted 4: Kres Złodzieja czy Ghost of Tsushima to kilka przykładowych produkcji dostępnych wyłącznie na PlayStation. Niektóre z nich można nabyć w zestawach z konsolą. Są to najpopularniejsze gry dedykowane konsoli Sony. Cechuje je świetna oprawa audiowizualna i wciągające losy bohaterów.





Oprócz tego na PS4 możemy zagrać w wiele innych, bestsellerowych hitów, takich jak widowiskowe strzelaniny Far Cry 6 i seria Call of Duty, przygodowe gry akcji Days Gone, Assassin’s Creed: Valhalla, Uncharted: Zaginione Dziedzictwo, God of War i Grand Theft Auto 5, kultowa seria RPG Dark Souls, czy gry sportowe, takie jak Fifa i NBA 2K22.





Jednak jedną z najlepszych gier – nie tylko na PS4 – ale w ogóle w historii gier wideo jest Red Dead Rdemption 2. Ta świetna gra została stworzona przez kultowe studio Rockstar Games. Twórcy gry wznieśli się na wyżyny swoich możliwości i stworzyli istne cyfrowe arcydzieło, które pozostaje w głowie na długo po napisach końcowych.





Oprócz tego na konsoli PlayStation 4 są dostępne najlepsze gry z PlayStation 3, odświeżone na potrzeby jej następczyni. Wśród takich produkcji warto wymienić The Last of Us Remastered. Jest to przygodowa gra akcji przedstawiająca świat po wybuchu groźnej pandemii. Zakażeni powoli zmieniają się w agresywne, krwiożercze bestie. Innym klasykiem ze stajni Sony jest God of War III, dostępny w polskiej wersji językowej. Akcja gry rozgrywa się w starożytnej Grecji. W grze wcielamy się w Kratosa, który pragnie dokonać krwawej zemsty na bogach Olimpu. Twórcy gry przygotowali dla graczy wiele epickich i wymagających pojedynków, które są ozdobą omawianej produkcji. Wszystkie najlepsze gry na PS4 znajdziesz w tym miejscu: https://www.euro.com.pl/artykuly/wszystkie/artykul-najlepsze-gry-na-ps4.bhtml.





Oczywiście Sony nie zapomina też o najmłodszych! Gry na PS4 dla dzieci to również ważny segment dla giganta z Japonii. Polecane gry to m.in. Minecraft, Lego Gwiezdne Wojny, Rayman Legends i Sackboy. Wymienione produkcje dostępne są tutaj: https://www.euro.com.pl/gry-playstation-4,gatunek-gry!dla-dzieci-familijna.bhtml.

FIFA, czyli najlepsza gra sportowa



Fani gier co roku wyczekują nowej odsłony Fify – najpopularniejszej symulacji piłki nożnej. Produkcja zapewnia wiele godzin znakomitej zabawy ze znajomymi. Wydawana każdego roku przez firmę Electronic Arts seria od ponad 20 lat rozgrzewa serca fanów futbolu z całego świata. Możliwość rozgrywania piłkarskich pojedynków swoją ukochaną drużyną na wirtualnym boisku sprawia ogromną frajdę i zapewnia wiele sportowych emocji.





Najnowsza odsłona gry posiada szereg nowości, a sama rozgrywka została nieco usprawniona. Realistyczny silnik graficzny w połączeniu z dokładnymi animacjami piłkarzy pozwala graczom lepiej wczuć się w rozgrywany mecz. Oprócz sztandarowego trybu w postaci FIFA Ultimate Team, producenci wprowadzili również tryb Volta pozwalający zagrać na ulicznych boiskach w wersji pięciu na pięciu.





Każdy gracz lubi odrobinę rywalizacji, dlatego warto zaprosić znajomych i spędzić z nimi wiele miłych chwil przy konsoli PlayStation 4. Oprócz tego możemy też oczywiście grać w pojedynkę, korzystając z trybu Kariery.



Źródło: Materiał zewnętrzny