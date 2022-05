Czekacie na GTA VI? Rockstar nie musi, GTA V z kolejnymi milionami sprzedaży

Po ostatnim raporcie Take-Two można wyciągnąć wnioski, że wciąż trwająca (choć już mniej odczuwalna) pandemia dobrze wpływa na przepływ gotówki w biznesie branży gier. Koncern ogłosił wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały 2021 rok. Wykazano wzrost przychodów choć i pewien spadek zysku netto. Zauważono, że wskaźniki zaangażowania graczy są nadal na wyższym poziomie niż przed początkiem globalnej pandemii, choć normalizują się i wyciszają wraz ze stopniowym powrotem do normalności pod kątem epidemiologicznym.



Rockstar Games wciąż nie wypuścił GTA VI, ale i tak przynosi ogromne zyski dla Take-Two Interactive

W całym roku firma odnotowała wzrost przychodów netto o 4 proc. do 3,51 miliarda dolarów (około 15,5 miliardów złotych) oraz spadek zysku netto o 29 proc. do 418 milionów dolarów (1,84 miliarda złotych), co jest lepszym wynikiem od prognoz. Za to liczba rezerwacji netto spadła o 4 proc. do 3,4 miliardów dolarów, przy obniżeniu wydatków klientów o 6 proc. Sam czwarty kwartał wiązał się z przychodami netto lepszymi o 11 proc., czyli mającymi 930 milionów dolarów (około 4,1 miliardy złotych), choć zysk netto spadł o 49 proc. do 111 milionów dolarów (niecałe 490 milionów złotych). W tym przypadku też spodziewano są gorszych scenariuszy. Co ważne, mowa o danych nieuwzględniających przejęcia Zyngi, które ma być sfinalizowane w najbliższych dniach, a dokładnie 23 maja 2022 roku.





Dwie główne serie Rockstara to najbardziej dochodowe hity w portfolio Take-Two Interactive / Foto: własne - Rockstar Games



To ogromne liczby, które wypracowane zostały nie tylko za sprawą absolutnych nowości (chociażby WWE 2K22 czy Tiny Tina's Wonderlands, które także sprzedawały się lepiej niż zakładano), ale i dłużej żyjących hitów pod postacią Grand Theft Auto V i Red Dead Redemption 2. W tym roku Take-Two spodziewa się rekordowych przychodów netto na poziomie 3,75-3,85 miliarda dolarów (mniej więcej 16,54-17 miliardów złotych) przy dochodzie netto 223-252 milionów dolarów (1-1,11 miliarda złotych). I to znów głównie za sprawą GTA V wraz z GTA Online i Red Dead Redemption 2 z Red Dead Online.



Gracze czekają na GTA VI, ale firmie gra nie jest potrzebna do szczęścia, raczej nie ujrzymy jej w tym roku

W takim razie zdecydowanie nie zanosi się na to, abyśmy ujrzeli GTA VI jeszcze w 2022 roku. Take-Two Interactive, do którego należy chociażby Rockstar Games opracowujące serię GTA, nie musi mocno spieszyć się z wypuszczeniem kolejnej odsłony flagowej serii. Dwa największe hity Rockstara wciąż generują ogromne pieniądze i świetnie się sprzedają. GTA V ma na liczniku już 165 milionów sprzedanych kopii, czyli znów rozeszło się w liczbie 5 milionów sztuk w ostatnim kwartale. Można by spodziewać się nieco większego wzrostu z racji specjalnej edycji na nowe konsole Xbox Series X/S i PS5, ale tak świetna sprzedaż mimo wielu lat na karku, wciąż sprawia ogromne wrażenie. Tak naprawdę koncern jeszcze nie musi liczyć się z wyczekiwaniem graczy, jeśli portfelem ciągle opowiadają się za podtrzymaniem życia dla GTA V czy RDR 2.





Lepsze od prognoz wyniki Take-Two za ostatnie miesiące.