Fall Guys grą free-to-play! Zadebiutuje na nowych platformach

Gra Fall Guys: Ultimate Knockout, która w 2020 roku podbiła serca użytkowników platformy Steam i posiadaczy konsol PlayStation 4, już wkrótce doświadczy ogromnych zmian. Ta zadebiutuje bowiem na nowych platformach, a na dodatek przejdzie na model free-to-play. Są też jednak złe wiadomości. Produkcja zniknie bowiem ze Steama i zostanie przeniesiona do Epic Games Store.Dla przypomnienia, Fall Guys: Ultimate Knockout to gra zręcznościowa, zabawa w której może kojarzyć się z przebiegiem takich programów telewizyjnych jak Takeshi’s Castle czy Wipeout – Wymiatacze. Gracze biorą w niej udział w nawet 60-osobowych rozgrywkach multiplayer, wcielając się w nieporadnych „ludków” przypominających fasolki i walczą o wygranie nagrody poprzez pokonywanie przeróżnych torów przeszkód i nie tylko.Fall Guys: Ultimate Knockout zadebiutowało 20 sierpnia 2020 roku na Steamie oraz na PlayStation 4, po czym natychmiast zaczęło cieszyć się gigantyczną popularnością. Popularność ta jednak po kilku miesiącach przeminęła, a obecnie w grze jednocześnie czas spędza naprawdę niewiele osób.Biorąc pod uwagę powyższą informację, nikogo nie powinien dziwić fakt, że deweloperzy Fall Guys postanowi zmienić model biznesowy swojej produkcji. Być może decyzja ta, tak jak decyzja wydania gry na nowych platformach, tknie w nią nowe życie.Fall Guys: Ultimate Knockout stanie się grą free-to-play we wtorek 21 czerwca, czyli już za kilka tygodni. Tego samego dnia omawiany tytuł zostanie przeniesiony ze Steama do Epic Games Store, a także wydany na konsolach Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch oraz PlayStation 5. Co więcej, wówczas zacznie on wspierać rozgrywkę międzyplatformową oraz cross-progresję między nimi wszystkimi.Co istotne, mimo że od 21 czerwca Fall Guys nie będzie można dodać do biblioteki Steam , osoby już posiadające grę w tej platformie będą otrzymywać nowe aktualizacje, takie jakie mają trafiać do Epic Games Store. To dobra wiadomość. Jeżeli należysz do posiadaczy Fall Guys, 21 czerwca otrzymasz w grze prezent w postaci Legacy Packa zawierającego elementy kosmetyczne, a także darmowy pakiet bojowy do wykorzystania w nowym sezonie.Rzecz jasna, jako że Fall Guys stanie się grą free-to-play, otrzyma więcej mikrotransakcji. Nowością będzie waluta o nazwie Show-Bucks. Z jej pomocą będzie można na przykład zakupić karnet bojowy. Elementem gry pozostanie jednak darmowa ścieżka progresji. Na miejscu zostaje też druga wewnętrzna waluta – Kudos.Warto dodać, że debiut Fall Guys na nowych platformach oraz zmiana modelu biznesowego zostaną połączone ze startem w grze nowego sezonu. Sezon ten ma wprowadzić nową gigantyczną arenę, nowe wydarzenia i nie tylko.Źródło: FallGuys , fot. tyt. FallGuys