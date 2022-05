PS Plus Extra i Premium: oto lista gier, które trafią do usługi

Sony próbuje w ten sposób zachęcić potencjalnych konsumentów.

Sony opublikowało listę gier z nowego PS Plus

Sony Interactive Entertainment podzieliło się właśnie spisem części tytułów, które będą dostępne dla subskrybentów PlayStation Plus Extra oraz PlayStation Plus Premium. Mowa tu zarówno o produkcjach wydanych przez japoński koncern, jak i tych pochodzących od innych deweloperów. Lista jest dosyć długa i wzbudziła raczej pozytywne odczucia wśród użytkowników.Już za nieco ponad miesiąc doczekamy się przeprojektowania usługi PlayStation Plus . Konsumenci otrzymają możliwość wybrania jednego z trzech planów abonamentowych – każdy z nich zaoferuje inne benefity oraz będzie rzecz jasna różnił się ceną. Najdroższy pakiet oferuje zestaw licznych gier na wszystkie konsole od Sony, w tym opcję streamingu tytułów wydanych na PlayStation 3.