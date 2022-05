Polski mistrz walk KSW Jan Błachowicz wielkim fanem Wiedźmina i gier CD Projekt RED

Stworzone przez Andrzeja Sapkowskiego uniwersum Wiedźmina przez lata zyskiwało coraz większą popularność i rzeszę fanów na całym świecie. Szczególnie po wydaniu trzeciej części z gier CD Projekt RED i serialu Netflixa. W Polsce Wiedźmin był już znany i lubiany nawet wcześniej, przed ogólnoświatowym sukcesem. Nie dziwi więc to, że Polak będący mistrzem walk KSW, a obecnie cenionym zawodnikiem UFC, również jest wielkim fanem Wiedźmina. Ale czy równie mocno lubi wszystkie jego przejawy w kulturze?



Popularny polski zawodnik UFC lubi Wiedźmina, ale nie przepada za serialem Netflixa

Po wygranej walce UFC z Aleksandrem Rakicem w Las Vegas, Jan Błachowicz udzielił wywiadu, w którym dziennikarz widząc na szyi Błachowicza charakterystyczny medalion, zapytał go o wiedźmina. Krótki dialog pomiędzy nimi sprowadzał się do słów (w luźnym tłumaczeniu): -Czy to medalion wiedźmina? -Tak -Czyli jesteś fanem gier, książek, serialu, ich wszystkich? -Gier i książek. Nie lubię serialu Netflixa. -To dobra odpowiedź. -Dziękuję, wiem [śmiech].





Opisany fragment wywiadu w formie wideo został udostępniony w serwisie reddit na kanale witcher. Co ciekawe wygląda na to, że większości komentujących spodobała się wypowiedź Błachowicza. Wielu nazywało go między innymi z tego powodu "chadem". Serial jest jednym z największych sukcesów Netflixa, ale mimo wszystko podzielił fanów. Wielbiciele uniwersum Geralta z Rivii zarzucają mu chociażby duże odejście od książkowego pierwowzoru (szczególnie w drugim sezonie) i pewne mniej oczywiste z punktu widzenia wieloletnich fanów decyzje w jego formie, które były podyktowane światopoglądem Netflixa.



Genialnie prezentująca się diorama Wiedźmina z leszym, również zauważona na reddicie

Teoretycznie nie jest to powiązane ze sprawą wywiadu Błachowicza, ale zerkając na ten wątek w serwisie reddit, znalazłem świetną wiedźmińską dioramę. Tak nazywa się miniatury w formie makiety-scenki modelarskiej. W Polsce chyba najczęściej spotyka się militarne związane z II wojną światową. Geordie posługująca się pseudonimem Geordie_LaForge, kilka godzin temu udostępniła na reddicie skrócone pionowe wideo z procesu jej tworzenia. Poniżej możecie obejrzeć zagnieżdżone pełne wideo z YouTube (kanał Geordie Crafts).



Opisany fragment wywiadu w formie wideo został udostępniony w serwisie reddit na kanale witcher. Co ciekawe wygląda na to, że większości komentujących spodobała się wypowiedź Błachowicza. Wielu nazywało go między innymi z tego powodu "chadem". Serial jest jednym z największych sukcesów Netflixa, ale mimo wszystko podzielił fanów. Wielbiciele uniwersum Geralta z Rivii zarzucają mu chociażby duże odejście od książkowego pierwowzoru (szczególnie w drugim sezonie) i pewne mniej oczywiste z punktu widzenia wieloletnich fanów decyzje w jego formie, które były podyktowane światopoglądem Netflixa.Teoretycznie nie jest to powiązane ze sprawą wywiadu Błachowicza, ale zerkając na ten wątek w serwisie reddit, znalazłem świetną wiedźmińską dioramę. Tak nazywa się miniatury w formie makiety-scenki modelarskiej. W Polsce chyba najczęściej spotyka się militarne związane z II wojną światową. Geordie posługująca się pseudonimem Geordie_LaForge, kilka godzin temu udostępniła na reddicie skrócone pionowe wideo z procesu jej tworzenia. Poniżej możecie obejrzeć zagnieżdżone pełne wideo z YouTube (kanał Geordie Crafts).



Geordie stworzyła model Geralta i płotki sama ręcznie w Blenderze. Opierała się na grafice z gry czy powiązanych z nią artworkach. Leszy to już darmowy model 3D z sieci. Wszystkie figurki zostały wykonane na drukarce 3D i ręcznie pomalowane. Krajobraz z jaskinią, wąskim potokiem, drzewami i inną roślinnością to już pianka, kawałki drewna, żywica, druciki czy inne materiały poddane ręcznej obróbce, klejeniu i tak samo malowaniu. Jest także podświetlane ognisko udające naturalny ogień i niepokojąca zielona łuna w okolicach leża leszego, a nawet zamontowany generator dymu! Wszystko zostało zamknięte w również wykonanej przez Geordie szkatule. Robiąca wrażenie praca bogata w szczegóły wiązała się z poświęceniem ponad 200 godzin i 8 miesiącami pracy.



Geordie stworzyła model Geralta i płotki sama ręcznie w Blenderze. Opierała się na grafice z gry czy powiązanych z nią artworkach. Leszy to już darmowy model 3D z sieci. Wszystkie figurki zostały wykonane na drukarce 3D i ręcznie pomalowane. Krajobraz z jaskinią, wąskim potokiem, drzewami i inną roślinnością to już pianka, kawałki drewna, żywica, druciki czy inne materiały poddane ręcznej obróbce, klejeniu i tak samo malowaniu. Jest także podświetlane ognisko udające naturalny ogień i niepokojąca zielona łuna w okolicach leża leszego, a nawet zamontowany generator dymu! Wszystko zostało zamknięte w również wykonanej przez Geordie szkatule. Robiąca wrażenie praca bogata w szczegóły wiązała się z poświęceniem ponad 200 godzin i 8 miesiącami pracy.

A co z serialową adaptacją Netflixa?