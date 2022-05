Niesamowity pokaz możliwości Unreal Engine 5. Musisz to zobaczyć

Raczej mało który komputer sobie z tym poradzi.



Jeśli interesujecie się możliwościami silnika graficznego Unreal Engine 5, to koniecznie musicie zainteresować się najnowszym materiałem od szwedzkiej firmy Quixel. Mowa tu o prezentacji wyników prac trwających przez ostatnie trzy miesiące – deweloperzy opracowali 40 różniących się od siebie wirtualnych światów.



Koniecznie obejrzyjcie najnowszy pokaz możliwości Unreal Engine 5

Niedawno mieliśmy do czynienia z debiutem Unreal Engine 5 od Epic Games. Jeszcze przed jego premierą doczekaliśmy się m.in. interaktywnego dema o nazwie



Szwedzka firma Quixel na co dzień zajmuje się rozwojem narzędzia Megascans pozwalającego na generowanie trójwymiarowych i ultra realistycznych obiektów. Deweloperzy rzecz jasna skusili się na Unreal Engine 5 i przez ostatnie dziewięćdziesiąt dni pracowali nad niezwykle ciekawym projektem. Właśnie doczekaliśmy się jego debiutu w postaci trwającego nieco ponad trzy minuty materiału.



Ukazuje on 40 różniących się od siebie światów stworzonych przy wykorzystaniu Unreal Engine 5. Całość zrealizowano przy pomocy autorskich skanów 3D, wspomnianą wcześniej technologię Megascans oraz szereg zasobów pochodzących z m.in. Sketchfab oraz Unreal Engine Marketplace. Jeśli zaś chodzi o elementy podbijające wrażenia wizualne, to warto wspomnieć o technologii Lumen (dynamiczne oświetlenie) czy Nanite (szczegółowa geometria).



Wszystko to pozwoliło na opracowanie projektu, który możecie zobaczyć powyżej. Trzeba przyznać, że wyniki są naprawdę oszałamiające i ukazują przynajmniej część tego, co można uzyskać przy wykorzystaniu najnowszej technologii od firmy Epic Games. Oczywiście zapewne jeszcze nieco czasu minie zanim konsumenci otrzymają w swoje ręce gry na tak wysokim poziomie graficznym.



Pokazy możliwości silników graficznych zawsze jednak dają mały efekt „wow” i pozwalają wyobrazić sobie przyszłość gamingowej branży. Przynajmniej od jej wizualnej strony



