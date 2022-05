Valve stanie przed sądem antymonopolowym. Firma miała narzucać ceny gier

Pojawiły się poważne zarzuty wobec twórców Steama.

Valve miało świadomie wykorzystywać swoją pozycję na rynku

Valve już wkrótce stanie przed sądem antymonopolowym – tak zadecydował waszyngtoński sąd. Powodem jest pojawienie się zarzutów sugerujących, że polityka firmy spowodowała wzrost cen gier wideo w całej branży. Mówimy tu więc o świadomym wykorzystaniu swojej dominującej pozycji na rynku i narzucaniu kosztów, które muszą ponosić konsumenci.Steam to najpopularniejsza (i niejako najważniejsza) platforma do dystrybucji cyfrowej. Na ten moment nie ma ona praktycznie konkurencji, bo raczej trudno do tego grona zaliczyć Epic Games Store czy GOG. Valve najwyraźniej doskonale zdaje sobie z tego sprawę, ponieważ właśnie udowodniono, iż koncern działa na szkodę innym przedstawicielom gamingowej branży. O co dokładnie chodzi?Prawniczy oddział redakcji Bloomberg poinformował o orzeczeniu amerykańskiego sądu przekazującego część sprawy Valve do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Zachodniego Dystryktu Waszyngtonu. Tym samym firma stanie przed antymonopolowym wydziałem za „prawdopodobne, aby grozić i podejmować działania odwetowe wobec deweloperów, którzy sprzedają gry za niższą cenę za pośrednictwem innych sprzedawców detalicznych lub platform”.Sędzia John C. Coughenour stwierdził, żenawet wobec gier niedostępnych na Steamie. Ma to robić poprzez połączenie pisemnych i niepisanych zasad. Zarzuty te zostały uznane za wystarczające, by kontynuować sprawę. Sprawa została wygrana przez część konsumentów i wydawców gier, którzy złożyli swego czasu pozew zbiorowy. Wcześniej amerykańskie sądy już dwa razy wydawały orzeczenia na korzyść Valve.Jeśli zaś chodzi o główne zarzuty wobec regulaminu Steama, to chodzi tu głównie o punkt dotyczący niemożności sprzedawania kluczy do gier na innych zasadach, niż te, które obowiązują na platformie od Valve. Mowa tu więc o blokadzie uniemożliwiającej wydawcom dynamiczne regulowanie cen i konieczność wdrażania identycznych promocji i obniżek również na Steamie. Tym samym konsumenci mają być – nawet nieświadomie – zachęcani do dokonywania zakupów na właśnie tej platformie.Wiele wskazuje jednak na to, że konsumenci oraz wydawcy są na dobrej drodze do tego, by nieco ukarać Valve i zmusić firmę do zmiany polityki. Wtedy też rynek gier stałby się nieco bardziej dynamiczny i elastyczny. Do tego jednak zapewne jeszcze długa droga – pozostaje uzbroić się w cierpliwość.Źródło: Bloomberg