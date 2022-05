Deluxe Ski Jump 2: po 20 latach Polak pobił rekord świata

Ależ on leciał!



Kilka dni temu udało się pobić rekord długości skoku w Deluxe Ski Jump 2. Oszałamiający wynik powyżej trzystu metrów osiągnął Adam Bałdyga, jeden z czołowych polskich graczy. Jedną z istotniejszych informacji jest też to, że to pierwszy tak wysoki wynik od… niemalże 20 lat! Warto więc zapoznać się z jego szczegółami.



Polakowi udało się pobić rekord w Deluxe Ski Jump 2

Doskonale pamiętam „modę” na skakanie w Deluxe Ski Jump 2 (nazywaną często w Polsce „grą w Małysza”), kiedy to w świetlicy bądź na lekcjach informatyki próbowało się bić rekordy znajomych. Produkcja zadebiutowała pierwotnie w 2001 roku i stosunkowo niedawno ukazała się również na Androidzie oraz iOS. Osobiście byłem niezwykle (lecz pozytywnie!) zdziwiony faktem, że tytuł wciąż posiada aktywną i dynamicznie rozwijającą się społeczność graczy.



Teraz o grze zrobiło się dosyć głośno w mediach głównego nurtu, a to wszystko za sprawą Adama Bałdygi (kryjącego się pod pseudonimem AdikAB). Ustanowił on właśnie nowy rekord jeśli chodzi o długość skoku w kultowym Deluxe Ski Jump 2. Na australijskiej skoczni poszybował na odległość 301,80 metrów. Powtórkę tego skoku możecie zobaczyć na kanale Dominika Machowiaka. Tym samym gracz zapisał się w historii produkcji pobijając poprzedni rekord o niespełna metr.